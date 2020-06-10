Департамент здоровья советует избегать общественный транспорт, Linnatranspordi AS не видит причин для страха

По словам Эпик, общаясь с зараженными, Департамент здоровья основательно выясняет, где человек, по его оценке, мог подцепить вирус. Прорисовываются два основных места: магазины и общественный транспорт, сообщил ERR.

Общественный транспорт, по словам Эпик, мог бы остаться для тех, кто без него совсем не может, и если торопясь на работу в час пик нет времени подождать автобус с меньшим количеством народа, то в автобусе нужно надевать маску. Также Эпик подчеркнула, что после использования, маску нужно выбросить в помойку, а не оставлять болтаться на ухе или сдвигать ее на подбородок.

Tallinna linnatranspordi AS сообщил сегодня, что продолжает дезинфицировать общественный транспорт по несколько раз в день, чтобы воспрепятствовать дальнейшему распространению вируса.

Бородич отметил, что конечно в интересах здорового образа жизни и городского движения стоит как можно больше ходить пешком, но этого не нужно делать из-за страха: «Графики чистки и дезинфекции таллиннского общественного транспорта по-прежнему находятся под повышенным контролем. У нас на протяжении всего плана движения как на конечных остановках, так и в городе есть мобильные бригады для чистки, которые чистят контактные поверхности в общественном транспорте несколько раз в день, как это было в пикое время распространения вируса в апреле. Кроме того, все машины до входа на маршрут и при возвращении на базу тщательно убираются».

Бородич сказал, что если по данным Департамента здоровья наряду с торговыми центрами местом возможной передачи вируса является именно общественный транспорт, то предприятие как и в других европейских столицах советует пользоваться масками для защиты себя и попутчиков.

Он добавил, что по имеющейся у предприятия информации, ни один водитель вирусом во время исполнения служебных обязанностей не заразился: «Конечно, свою роль играет то, что водители были дистанцированы от пассажиров, а также то, что все они часто моют руки».

«Сегодня мы готовимся принять к использованию инновационные материалы, чтобы сделать еще более безопасными контактные поверхности и перевозку пассажиров. Например, мы думаем взять в использование специальное покрытие, установить озонирующие или бережные по отношению к природе системы очистки воздуха и покрыть поручни и опоры медными наклейками», - рассказал о возможных новинках Бородич.