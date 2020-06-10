Ср, 10.06.2020
Пришло время Эстонии и другим европейским странам восстановить свободное передвижение и открыть границы. Урмас Паэт
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Спешите ⟩ Открыта регистрация в бесплатные клубы эстонского языка и культуры

Ортологический словарь эстонского языка. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mihkel Maripuu

В Таллинне и Нарве открыта регистрация в бесплатные клубы эстонского языка и культуры.

Принять участие в деятельности клубов могут взрослые (начиная с 18 лет), имеющие подтвержденную свидетельством категорию В2, С1 или диплом от Integratsiooni SA. Также подходят старые категории kesktase, kõrgtase.

Клубы эстонского языка и культуры в Таллиннe и Нарвe (2020 - 2022) организует Atlasnet MTÜ. Фонд Интеграции поддерживает организацию клубов из средств проекта Европейского социального фонда ESF «Меры поддержки интеграции в обществе Эстонии». До конца 2022 года по этому проекту в Таллинне и Нарве откроются 20 клубов.

Клубы бесплатны. Зарегистрироваться и посмотреть расписание можно здесь.

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