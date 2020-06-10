Шумахер перенесет новую операцию

Подобную процедуру спортсмен проходил в сентябре прошлого года в одной из больниц Парижа. Операция направлена на восстановление нервной системы спортсмена. Медики отмечают, что никаких гарантий такое вмешательство дать не может.

4 января этого года нейрохирург Никола Аччарри рассказал об изменениях в состоянии Шумахера. По его мнению, облик гонщика сильно отличается от того, каким он был до падения на горнолыжном курорте.