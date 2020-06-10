Ср, 10.06.2020
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  • Фотоновость: адвокат встретился с лихуласким стрелком впервые после его ареста

Фотоновость: адвокат встретился с лихуласким стрелком впервые после его ареста

Адвокат Рюнно Роосмаа отправился в Пярнуское отделение полиции, чтобы впервые после ареста встретиться со своим клиентом Микком Таррасте.

ФОТО: Urmas Luik

Сегодня, 10 июня, в 15 часов защитник Микка Таррасте, устроившего в Лихула кровавую баню, Рюнно Роосмаа зашел в Пярнуское отделение полиции, чтобы встретиться со своим клиентом, пишет Pärnu Postimees.

Это первая их встреча после озвученного в понедельник решения об аресте. Роосмаа сказал в интервью Postimees, что одна из причин, по которой он сегодня посещает Таррасте, это его желание и намерение выступить с обращением к общественности в связи с происшествием, поскольку - по понятным причинам - общественный интерес к этой теме очень велик. «Что из этого последует, в чем заключается это обращение, пока сказать невозможно», - сказал защитник.

Адвокат Рюнно Роосмаа отправился в Пярнуское отделение полиции, чтобы впервые после ареста встретиться со своим клиентом Микком Таррасте.

ФОТО: Urmas Luik/Pärnu Postimees

Адвокат Рюнно Роосмаа отправился в Пярнуское отделение полиции, чтобы впервые после ареста встретиться со своим клиентом Микком Таррасте.

ФОТО: Urmas Luik/Pärnu Postimees

Встреча продлится максимум полтора часа, поскольку именно такое время отводят на посещение в арестном доме.

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