Фотоновость: адвокат встретился с лихуласким стрелком впервые после его ареста

Сегодня, 10 июня, в 15 часов защитник Микка Таррасте, устроившего в Лихула кровавую баню, Рюнно Роосмаа зашел в Пярнуское отделение полиции, чтобы встретиться со своим клиентом, пишет Pärnu Postimees.
Это первая их встреча после озвученного в понедельник решения об аресте. Роосмаа сказал в интервью Postimees, что одна из причин, по которой он сегодня посещает Таррасте, это его желание и намерение выступить с обращением к общественности в связи с происшествием, поскольку - по понятным причинам - общественный интерес к этой теме очень велик. «Что из этого последует, в чем заключается это обращение, пока сказать невозможно», - сказал защитник.
Встреча продлится максимум полтора часа, поскольку именно такое время отводят на посещение в арестном доме.