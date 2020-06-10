Фотоновость: адвокат встретился с лихуласким стрелком впервые после его ареста

Это первая их встреча после озвученного в понедельник решения об аресте. Роосмаа сказал в интервью Postimees, что одна из причин, по которой он сегодня посещает Таррасте, это его желание и намерение выступить с обращением к общественности в связи с происшествием, поскольку - по понятным причинам - общественный интерес к этой теме очень велик. «Что из этого последует, в чем заключается это обращение, пока сказать невозможно», - сказал защитник.