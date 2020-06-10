История чудесного спасения: жительницу Эстонии спас звонок из Курессааре

Перила мостика были сломаны, а женщина упала в ручей так неудачно, что сама выбраться не смогла. Ноги пострадавшей были на берегу, часть тела - в воде, опираясь на кочку она смогла держать голову над водой до тех пор, пока ее не нашли спасатели.

По словам старшего команды Андруса Кохва, женщина переохладилась и спаслась чудом. "Сначала вызов поступил на озеро Лустивере и поиск нуждающейся в помощи требовал немало времени. О несчастном случае в Центр тревоги сообщила сестра пострадавшей, которая случайно позвонила ей из Курессааре", - сказал Кохв. Женщина, подвергшаяся риску утонуть, чудесным образом нашла еще работавший телефон, и сумела объяснить сестре свою ситуацию в нескольких словах.

Пострадавшую в состоянии переохлаждения доставили в больницу Йыгева.

Спасатели предупреждают, что во избежание несчастий на воде мостики и мосты должны быть оснащены исправными перилами. О произошедшем сообщили также в волостную управу, где пообещали незамедлительно заняться проблемой.