Фото ⟩ Пропустил поворот: опасный маневр водителя стал причиной ДТП

Сегодня, 10 июня, в 11.10 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в волости Камбья в поселке Кюлитсе, где столкнулись автомобиль Audi и Toyota, пишет Tartu Postimees.
Насколько известно на данный момент, оба автомобиля двигались в сторону Тарту, когда водитель Audi обнаружил, что проехал мимо нужного поворота. Водитель направил автомобиль на обочину дороги и начал совершать разворот, но не убедился в безопасности маневра и повернул прямо перед приближающимся сзади Toyota.
В автомобилях были только водители, которые, по заверениям медиков, в ДТП не пострадали. Водители были трезвы и у них есть права. За ставшими после аварии непригодными для езды автомобилями вызвали эвакуатор.
Тартуский аварийный полицейский Март Алупере напоминает, что при совершении разворота на шоссе следует обращать внимание не только на приближающиеся по встречной полосе машины, но и убедиться, что сзади никто не приближается и ваше желание повернуть заметили. «Скорость на шоссе не прощает ошибок и при больших скоростях халатность может иметь весьма тяжелые последствия», - отметил Алупере.