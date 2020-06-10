Фото ⟩ Пропустил поворот: опасный маневр водителя стал причиной ДТП

Насколько известно на данный момент, оба автомобиля двигались в сторону Тарту, когда водитель Audi обнаружил, что проехал мимо нужного поворота. Водитель направил автомобиль на обочину дороги и начал совершать разворот, но не убедился в безопасности маневра и повернул прямо перед приближающимся сзади Toyota.

В автомобилях были только водители, которые, по заверениям медиков, в ДТП не пострадали. Водители были трезвы и у них есть права. За ставшими после аварии непригодными для езды автомобилями вызвали эвакуатор.