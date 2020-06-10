Москва, Россия. 20 апреля. Городская клиническая больница им. Пирогова. ФОТО: Sergei Karpukhin/Sergei Karpukhin/TASS

В мае в Москве умерли 15 713 человек, сообщает департамент здравоохранения. Это на 58% больше, чем средняя смертность в этом же месяце за последние три года.

Избыточная смертность в мае составила 5799 случаев, сообщают московские власти. Избыточная смертность - это превышение количества умерших над средней смертностью в этот же период за предыдущие несколько лет. В этот показатель могут входить не только зараженные Covid-19, но и люди, которые могли умереть от косвенного влияния пандемии (например, перегруженности больниц)

При этом Covid-19 стал основной или сопутствующей причиной смерти в 5260 случаях. То есть на коронавирус приходится 92% избыточной смертности в мае, заключает департамент здравоохранения. Основной причиной смерти коронавирус стал у 2757 человек.

"Мы отнесли к ковиду и те случаи, когда лица имели отрицательный тест (как при жизни, так и посмертно), но результаты патологоанатомического исследования и клинические признаки свидетельствовали о том, что даже при отрицательном результате, скорее всего, причиной смерти явился коронавирус. Таких в Москве за май было 433 человека", - отмечается в сообщении.

Также в мае было выявлено 2503 человека, которые умерли по другим причинам, но при этом имели положительный тест на Covid-19. Их также учли в статистике смертей, связанных с коронавирусом, поскольку "коронавирус обостряет другие заболевания, которые могут привести к смерти", отмечает депздрав.

В Петербурге тоже максимум

3 июня данные по смертности за май опубликовали власти Санкт-Петербурга. По данным местного комитета ЗАГС, в мае в городе умерли 6427 человек. Это на 28% больше, чем средняя смертность за 2011 - 2019 годы в этом месяце.

Также количество умерших в мае оказалось больше, чем в любой другой месяц за эти же годы.

При этом в Санкт-Петербурге не проводят подробный анализ избыточной смертности, как это делает московский департамент здравоохранения. По данным на 10 июня, в Санкт-Петербурге от коронавируса умерли 482 человека. При этом только за май избыточная смертность по сравнению со средним уровнем в 2011 - 2019 годах составила 1,4 тысячи человек.

Основная причина или сопутствующая

Власти Москвы впервые пересчитали смертность по итогам апреля. Официальные данные сначала показывали, что от коронавируса в столице за этот месяц умерли 642 человека. При этом избыточная смертность по сравнению со средним показателем за предыдущие 10 лет в апреле составила около 2 тысяч смертей.

Эксперты и журналисты пытались объяснить такое расхождение и выяснить, что стало причиной смерти еще 1,4 тысячи человек. Власти России и Москвы отвергали любые обвинения в манипуляции данными.

В конце мая власти Москвы сообщили, что пересчитали смертность в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Непосредственно от Covid-19 в апреле умерли 636 человек с положительным тестом, сообщил тогда депздрав. К ним добавили еще 169 смертей с отрицательным тестом, у которых основной причиной стал Covid-19, но уже по результатам вскрытия.

Еще 756 человек в апреле умерли от других причин при положительном тесте. Их также отнесли к смертности, связанной с Covid-19.