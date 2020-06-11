Меэлис Кубитс: политическая судьба Ратаса — в руках прокурора

— Насколько вероятно, что это дело затянется и утратит перспективы, как это не раз уже случалось ранее?

Кубитс: где отставки у центристов? ФОТО: Tairo Lutter

— Это ключевой момент. Очевидно, что это не вопрос ядерной физики, где нужно всё рассматривать до мелочей. Здесь предстоит установить, как двигались эти деньги и выслушать свидетельства участников этой цепочки. Надеюсь, что прокуратура сработает очень быстро. При этом нужно учитывать тот момент, что нельзя шантажировать руководство страны.

— Не настораживает ли вас контекст всего происходящего?

— Контекст — плохой. Я вообще не понимаю, как могла появиться сама идея ликвидации надзорной комиссии в такое время. С учетом контекста, сейчас всё выглядит так, что фактически нужно ликвидировать судью на поле.

— В чем разница, кто будет заниматься надзором: комиссия или Госконтроль?

— Я вижу опасность в политизации Госконтроля. Госконтролеру, который выбирается каждые 5-6 лет, придется подписывать решение о начале того или иного расследования. А представьте, если он будет баллотироваться через 3-4 года. Как он поступит? Он останется на этом месте?

Можно по-разному оценивать эффективность работы парламентской комиссии, но фактом остается то, что все инициированные ими судебные дела комиссия выиграла. Комиссия — не идеальна, но лучшего варианта у нас пока нет.

— Что нужно изменить, чтобы добиться большей прозрачности финансирования?

— За последние 5-6 лет сделано достаточно много выводов. Сменилось политическое поколение. Новое поколение политиков — не всегда лучше, чем старое, но они применяют другие подходы.

Факт, что наши партии живут достаточно сытно. У них есть госфинансирование, это немалые деньги. Нет необходимости воровать.

Схема пожертвования 50 000 евро выглядит одновременно и цинично, и смешно. Люди управляют страной, ворочают в министерствах миллиардными бюджетами, а потом не могут ответить на вопрос, откуда у них эти 50 000. Как же они тогда управляют миллиардами? Всё это настораживает.

В целом, эстонская политика стала гораздо прозрачнее и честнее.

— Обнаруженная сейчас непрозрачность финансирования влияет на политическую культуру?

— Конечно, влияет. Это мерзость и тупость. Центристы очень любят показывать пальцем на то, что происходило с реформистами 5-6 лет назад.

Да, у реформистов были скандалы с финансированием. Но давайте расскажем, чем они закончились! Министр юстиции Кристен Михал ушел в отставку. А где отставки у центристов? Последуйте примеру реформистов!

Кстати, в скандале с финансированием у реформистов юридически ничего доказано не было. И с центристами может так получиться, что юридически всё окажется прозрачным. Но общество же понимает, что нам всем врали.

Премьер неоднократно смотрел в глаза избирателям и врал. Либо врали ему. Такое тоже не исключено. Происходящее выглядит очень плохо.

— Можно ли это расценивать как злоупотребление властью в сложный для страны период?

— 100 процентов, что можно. Меня это очень настораживает. И происходит это в тот момент, когда нам велели сидеть дома, смотреть телевизор и играть с детьми на компьютере. 50 000 — это далеко не первое дело с плохим душком. Были еще рекламные акции в середине апреля, когда страна находилась в первой фазе кризиса и принимался допбюджет. В ходе рекламной кампании в партийной газете центристы выдали себя за героев, сообщив, что это они выделили по 100 или 50 миллионов в качестве антикризисных мер. Ребята, вы ничего не выделяли! Это не ваши деньги. Это деньги налогоплательщиков. Центристы снова врали — и генсек, и премьер-министр.

В случае с партийной рекламой центристы получили желтую карточку. Сейчас они уже играют на грани — рискуют получить красную карточку.

Смотрите интервью в повторе!

Студия Postimees: влияют ли 50 000 на политическую культуру? ФОТО: Tairo Lutter