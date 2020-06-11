Чт, 11.06.2020
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Студия Postimees: влияют ли 50 000 на политическую культуру?
11:00

Скандал с ликвидацией комиссии по надзору за финансированием партий и сомнительным пожертвованием Центристской партии 50 000 евро породил много вопросов. Как непрозрачность финансирования влияет на политическую культуру?

Тему прокомментирует в студии Rus.Postimees общественный деятель Меэлис Кубитс, более 25 занимавшийся пиар-технологиями. В последние годы он организует акции культурной дипломатии. Смотрите интервью в 11:00!

  • Насколько прозрачно финансирование партий в Эстонии? Подозрительные пожертвования – это проблема только Центристской партии?  
  • Почему тема ликвидации комиссии по надзору на финансированием партий приобрела такой накал?
  • Как повлияет решение коалиции на Госконтроль, которому будут переданы полномочия комиссии?
  • Если прокуратура возбудит дело в отношении сомнительного пожертвования в 50 000 евро, должен ли будет премьер-министр, лидер Центристской партии Юри Ратас подать в отставку? 
  • Что нужно изменить, чтобы добиться большей прозрачности финансирования партий?

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