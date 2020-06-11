Студия Postimees: влияют ли 50 000 на политическую культуру?
Скандал с ликвидацией комиссии по надзору за финансированием партий и сомнительным пожертвованием Центристской партии 50 000 евро породил много вопросов. Как непрозрачность финансирования влияет на политическую культуру?
Тему прокомментирует в студии Rus.Postimees общественный деятель Меэлис Кубитс, более 25 занимавшийся пиар-технологиями. В последние годы он организует акции культурной дипломатии. Смотрите интервью в 11:00!
- Насколько прозрачно финансирование партий в Эстонии? Подозрительные пожертвования – это проблема только Центристской партии?
- Почему тема ликвидации комиссии по надзору на финансированием партий приобрела такой накал?
- Как повлияет решение коалиции на Госконтроль, которому будут переданы полномочия комиссии?
- Если прокуратура возбудит дело в отношении сомнительного пожертвования в 50 000 евро, должен ли будет премьер-министр, лидер Центристской партии Юри Ратас подать в отставку?
- Что нужно изменить, чтобы добиться большей прозрачности финансирования партий?