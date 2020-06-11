«Сдай мандат»: Мария Юферева-Скуратовски подверглась атаке хейтеров

Кто создал страницу, неизвестно, однако на ней публикуются видео, в которых Юфереву-Скуратовски обвиняют в том, что она не участвовала в голосовании Рийгикогу по поправкам к Закону о чрезвычайном положении, которые дают больше полномочий правительству и государственным органам и существенно ограничивают гражданские свободы даже после окончания чрезвычайного положения. Также создатели ролика обвиняют депутата в том, что она стирает комментарии на своей личной странице в Facebook, в которых содержится критика в ее адрес.

Сама депутат и член Центристской партии Юферева-Скуратовски на вопросы Rus.Postimees по поводу появления хейтерской страницы ответила, что люди имеют право выражать свое мнение.

"У людей, если им не нравится публичное лицо, есть право высказываться, пока они делают это в рамках закона и не опускаются до оскорблений и лжи", - считает она. При этом Мария Юферева-Скуратовски отметила, что уже подала жалобу на хейтерскую страницу в администрацию Facebook, однако очень быстро получила ответ: жалоба рассмотрена, страница не нарушает правил сообщества.

По словам Юферевой-Скуратовски, это первая подобная страница, направленная против нее.

Юферева - не первая центристка, подвергнувшаяся атаке в Facebook. На днях мэр Таллинна Михаил Кылварт заявил, заявил, что в соцсетях появляются фейковые страницы с использованием его имени и фото.

Причем создают страницы не фанаты или подражатели, а злоумышленники, которые, по словам настоящего мэра Таллинна, пишут людям личные сообщения, в которых предлагают различные услуги, в том числе и кредиты.

«Информация на них не имеет никакого отношения ко мне или к моей деятельности. У меня только одна рабочая страница. Будьте бдительны!», - предупредил Кылварт.