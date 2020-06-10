«Не жаждет разделить радость от праздника Победы»: президента Украины не пригласили на парад в Москве

По словам Пескова, акцент делается на возобновлении официальных приглашений главам государств СНГ. "Есть ряд партнеров, которые изъявили желание приехать, к нашей радости", - сказал представитель Кремля.

Свое присутствие на параде предварительно подтвердили Казахстан, Киргизия, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Сербия, Хорватия, Абхазия, Южная Осетия, сообщает РИА "Новости". Подтверждения еще от ряда лидеров Россия ожидает "со дня на день", добавил Песков. В их числе - президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Из-за коронавируса парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади перенесен на 24 июня. В этот день в 1945 году состоялся исторический послевоенный парад в Москве. Действо начнется в 10:00 и продлится не более полутора часов. Порядок прохождения колонн будет прежним.