«Не жаждет разделить радость от праздника Победы»: президента Украины не пригласили на парад в Москве

Кремль не приглашал президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы, который пройдет в Москве 24 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина "не является де-факто и во многом де-юре участницей СНГ, не проявляет желания каким-то образом продолжать работу в этих структурах и ни разу не сигнализировала о своем желании разделить радость от праздника Победы", пишет Newsru.
По словам Пескова, акцент делается на возобновлении официальных приглашений главам государств СНГ. "Есть ряд партнеров, которые изъявили желание приехать, к нашей радости", - сказал представитель Кремля.
Свое присутствие на параде предварительно подтвердили Казахстан, Киргизия, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Сербия, Хорватия, Абхазия, Южная Осетия, сообщает РИА "Новости". Подтверждения еще от ряда лидеров Россия ожидает "со дня на день", добавил Песков. В их числе - президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Из-за коронавируса парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади перенесен на 24 июня. В этот день в 1945 году состоялся исторический послевоенный парад в Москве. Действо начнется в 10:00 и продлится не более полутора часов. Порядок прохождения колонн будет прежним.
По словам главкома Сухопутных войск генерал-полковника Олега Салюкова, для проведения торжественных мероприятий предусмотрено использование некоторых элементов исторического парада. Так, в начале парада исполнят "Юбилейный встречный марш", а вечером планируется аналогичный салют. 24 июня по указу президента Владимира Путина объявлено выходным днем с сохранением заработной платы. Свободного доступа на Красную площадь в день проведения парада Победы не будет. Путин и иностранные гости будут наблюдать за парадом, как и раньше, с трибуны.