Фото и видео: лихулаский стрелок написал послание жителям Эстонии

«Выражаю искреннее раскаяние о случившемся пострадавшим, их и моим близким и всему народу Эстонии. Моему поведению нет оправдания. То, что случилось, непростительно. Извините», - говорится в послании стрелка.

Таррасте в субботу, 6 июня, поздно вечером в Лихула открыл огонь по людям, в результате чего застрелил 40-летнего мужчину и 61-летнюю женщину. Также ранения получили 58-летний мужчина и дети трех и пяти лет.

Встреча адвоката с Таррасте продлилась около часа. Сначала Роосмаа планировал выделить на нее полчаса, но следственные процедуры прервали встречу раньше. «Могу подтвердить, что ни малейшего желания причинить кому-то страдания, кого-то убить или ранить детей не было», - сказал адвокат, прочитав заявление клиента. Роосмаа отметил, что вопрос, должен ли был Таррасте предвидеть свое поведение, - другая проблема.

Авдокат отметил, что в ходе трех встреч в воскресенье, понедельник и сегодня прояснились разные обстоятельства произошедшего, однако многие все равно удивляют. В пример он привел то обстоятельство, что во вчерашних газетах читал, что в анализах Таррасте были найдены остатки наркотиков, однако непонятно, откуда взялись эти утверждения и о каких веществах речь. «Мужчина подтвердил, что никакой связи с наркотиками у него нет», - сказал Роосмаа.

Он считает, что в экспресс-тестах полиции могут быть ошибки, поскольку какой-нибудь безрецептурный препараты, например, парацетамол с добавками вроде кофеина или кодеина, может дать известный результат.