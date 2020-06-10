Фото ⟩ Полиция снесла с дороги мчавшийся автомобиль, пятеро молодых людей пытались скрыться в лесу

Полицейские дали автомобилю знак остановиться, но водитель его проигнорировал и помчался из города. Местами скорость машины достигала 120 километров в час.

Скрывающемуся водителю пытались помешать и другие участники дорожного движения, которые поворачивали на своих автомобилях перед Audi, но нарушителю удалось их миновать и направиться на Выруское шоссе.

На инцидент отреагировали несколько патрулей и в районе Пангоди полицейским на автобусе удалось протаранить Audi и вытеснить его с дороги.

Из вылетевшего в кювет Audi выбежали как водитель, так и четверо пассажиров, все они бросились в лес. Полицейские побежали за ними следом. Водителя и еще двух пассажиров удалось поймать. Других двух пассажиров полицейские ищут вместе со служебной собакой.

Никто не пострадал, но повреждения получили полицейский автобус и Audi.

Водитель в качестве подозреваемого был доставлен в арестный дом, был ли он трезв выясняется. У него нет водительских прав, ранее полицейские уже задерживали его за аналогичные нарушения, за которые он получал и наказания.