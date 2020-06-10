Ср, 10.06.2020
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Водка может вернуться в магазинах на видное место

Водка на прилавке эстонского магазина.

ФОТО: Raigo Pajula

По закону алкоголь в магазинах следует скрывать от взора посетителей. Исключение делается для маленьких магазинов, в которых некуда поставить бутылки с алкоголем, пишет Rus.ERR.

По оценке торговцев, во многих сельских магазинах невозможно выполнить требование закона из-за недостаточной площади.

Малые торговцы обратились к Союзу городов и волостей с просьбой изменить закон, чтобы в небольших магазинах можно было ставить алкоголь на видное место за кассовым аппаратом.

Согласно поправке, алкоголь можно было бы держать в зоне, в которой находится кассовый аппарат и куда не могут заходить посетители – именно этого добиваются и малые торговцы.

Во втором чтении рассмотрение законопроекта об отсрочке в связи с чрезвычайным положением представления бюджетной стратегии местных самоуправлений вместе с этой поправкой проходит сегодня в Рийгикогу.

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