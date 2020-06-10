Водка может вернуться в магазинах на видное место

По оценке торговцев, во многих сельских магазинах невозможно выполнить требование закона из-за недостаточной площади.

Малые торговцы обратились к Союзу городов и волостей с просьбой изменить закон, чтобы в небольших магазинах можно было ставить алкоголь на видное место за кассовым аппаратом.

Согласно поправке, алкоголь можно было бы держать в зоне, в которой находится кассовый аппарат и куда не могут заходить посетители – именно этого добиваются и малые торговцы.