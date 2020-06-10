Акция Black Lives Matter в Таллинне: организаторы столкнулись с трудностями

Около шести часов вечера, когда стало известно, что мероприятие нельзя провести, одна из организаторов Анрике Пиель сказала, что проведение мероприятия под вопросом уже два часа. С Saku Suurhall, полицией и City Park они уже давно договорились, однако владелец территории парковки был категорически против.

По словам Анрике Пиель, организация демонстрации в Эстонии необходима, поскольку чернокожее меньшинство здесь очень малочисленное, и их историй и их опыта до общественности доходит куда меньше, чем могло бы. "Когда же они появляются в интернете, то в ответ приходит еще больше расизма, притеснения и недоброжелательства. Поэтому черные в Эстонии не осмеливаются говорить. Это тот момент, когда мы или закрываем глаза или побуждаем людей говорить об этом", - сказала она.