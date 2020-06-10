Ср, 10.06.2020
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СМИ: Финляндия разрешит туристические поездки в Эстонию и Норвегию со следующей недели

Паром Tallink.

ФОТО: Mihkel Maripuu

По сведениям Yle, правительство Финляндии завтра примет решение о частичном снятии ограничений, касающихся заграничных путешествий.

Финляндия может с понедельника разрешить туристические поездки, например, в Эстонию и Норвегию.

По данным Yle, правительству Финляндии будет предложено открыть границы для туристических поездок в страны Балтии, то есть в Эстонию, Латвию и Литву.

Также будут разрешены поездки из Финляндию в Данию, Норвегию и Исландию. С начала июля можно будет отправиться в путешествие в Германию.

В то же время снятие ограничений пока не коснется, например, Швеции и России. В этих странах эпидемиологическая ситуация по коронавирусу хуже, чем в Финляндии.

Правительство проведет переговоры относительно частичного снятия ограничений на туристические поездки завтра.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия рекомендует открыть внутренние границы ЕС к концу июня. Решение об открытии внешних границ будет принято позднее.

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