СМИ: Финляндия разрешит туристические поездки в Эстонию и Норвегию со следующей недели

По сведениям Yle, правительство Финляндии завтра примет решение о частичном снятии ограничений, касающихся заграничных путешествий.
Финляндия может с понедельника разрешить туристические поездки, например, в Эстонию и Норвегию.
По данным Yle, правительству Финляндии будет предложено открыть границы для туристических поездок в страны Балтии, то есть в Эстонию, Латвию и Литву.
Также будут разрешены поездки из Финляндию в Данию, Норвегию и Исландию. С начала июля можно будет отправиться в путешествие в Германию.
В то же время снятие ограничений пока не коснется, например, Швеции и России. В этих странах эпидемиологическая ситуация по коронавирусу хуже, чем в Финляндии.
Правительство проведет переговоры относительно частичного снятия ограничений на туристические поездки завтра.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия рекомендует открыть внутренние границы ЕС к концу июня. Решение об открытии внешних границ будет принято позднее.