СМИ: Финляндия разрешит туристические поездки в Эстонию и Норвегию со следующей недели

Финляндия может с понедельника разрешить туристические поездки, например, в Эстонию и Норвегию.

По данным Yle, правительству Финляндии будет предложено открыть границы для туристических поездок в страны Балтии, то есть в Эстонию, Латвию и Литву.

Также будут разрешены поездки из Финляндию в Данию, Норвегию и Исландию. С начала июля можно будет отправиться в путешествие в Германию.

В то же время снятие ограничений пока не коснется, например, Швеции и России. В этих странах эпидемиологическая ситуация по коронавирусу хуже, чем в Финляндии.

Правительство проведет переговоры относительно частичного снятия ограничений на туристические поездки завтра.