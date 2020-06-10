Российский самолет вторгся в воздушное пространство Эстонии

Транспондер самолета был включен, но план полета отсутствовал. Самолет не поддерживал связь по радио с диспетчерской службой Эстонии, сообщил BNS в среду пресс-секретарь главного штаба Сил обороны. В момент нарушения воздушной границы самолет не поддерживал радиоконтакт с диспетчерской службой Эстонии.