Фото ⟩ Как сельди в бочке: смотрите, что происходит в замещающих автобусах Elron

Из-за ремонта железной дороги путешественники должны проезжать отрезок пути между Кейла и Валингу, Харьюмаа, на замещающем автобусе, в котором при всем желании невозможно держать дистанцию с другими пассажирами, пишет Postimees.
Читатель Postimees прислал сегодня сделанные в 16:45 фотографии из автобуса, перевозившего людей из Валингу в Кейла.
«Люди прижаты друг к другу, новое правило - 2-2. По слухам, позже пришли еще автобусы, но для выполнения правила не было возможности», - прокомментировал читатель.
Начиная с субботы, шестого июня, из-за ремонта железной дороги изменено расписание движения поездов, которые следуют в направлении Кейла, Палдиски, Рийзипере и Клоогаранна. На отрезке пути между Валингу и Кейла пассажиры временно обслуживается замещающими автобусами.
Заведующая отделом пыхьяского региона Департамента здоровья Эстер Эпик посоветовала сегодня на пресс-конференции таллиннской горуправы по возможности избегать поездок на общественном транспорте. Пользование общественным транспортным можно было бы, по словам Эпик, оставить тем, кто без него не может, и если в час пик, спеша на работу, нет времени ждать автобуса, в котором меньше людей, то в автобусе следует надевать маску.