Ср, 10.06.2020
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  • Как сельди в бочке: смотрите, что происходит в замещающих автобусах Elron

Фото ⟩ Как сельди в бочке: смотрите, что происходит в замещающих автобусах Elron

Reisirongi asemel käima pandud asendusbuss täna õhtupoolikul Valingu-Keila liinil.

ФОТО: Lugeja foto

Из-за ремонта железной дороги путешественники должны проезжать отрезок пути между Кейла и Валингу, Харьюмаа, на замещающем автобусе, в котором при всем желании невозможно держать дистанцию с другими пассажирами, пишет Postimees.

Читатель Postimees прислал сегодня сделанные в 16:45 фотографии из автобуса, перевозившего людей из Валингу в Кейла.

«Люди прижаты друг к другу, новое правило - 2-2. По слухам, позже пришли еще автобусы, но для выполнения правила не было возможности», - прокомментировал читатель.

Начиная с субботы, шестого июня, из-за ремонта железной дороги изменено расписание движения поездов, которые следуют в направлении Кейла, Палдиски, Рийзипере и Клоогаранна. На отрезке пути между Валингу и Кейла пассажиры временно обслуживается замещающими автобусами.

Заведующая отделом пыхьяского региона Департамента здоровья Эстер Эпик посоветовала сегодня на пресс-конференции таллиннской горуправы по возможности избегать поездок на общественном транспорте. Пользование общественным транспортным можно было бы, по словам Эпик, оставить тем, кто без него не может, и если в час пик, спеша на работу, нет времени ждать автобуса, в котором меньше людей, то в автобусе следует надевать маску.

Asendusbussid peavad raudteeremondi tõttu vedama Keila ja Valingu vahel tohutud rahvamassid.

ФОТО: Lugeja foto

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