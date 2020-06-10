Фото ⟩ Как сельди в бочке: смотрите, что происходит в замещающих автобусах Elron

«Люди прижаты друг к другу, новое правило - 2-2. По слухам, позже пришли еще автобусы, но для выполнения правила не было возможности», - прокомментировал читатель.

Заведующая отделом пыхьяского региона Департамента здоровья Эстер Эпик посоветовала сегодня на пресс-конференции таллиннской горуправы по возможности избегать поездок на общественном транспорте. Пользование общественным транспортным можно было бы, по словам Эпик, оставить тем, кто без него не может, и если в час пик, спеша на работу, нет времени ждать автобуса, в котором меньше людей, то в автобусе следует надевать маску.