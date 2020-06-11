Испания цветет, пахнет и ждет туристов

После продолжительного и даже, как казалось, бесконечного, коронакарантина Испания постепенно возвращается к нормальной жизни. Свет в конце туннеля все-таки есть!
Начиная с понедельника, 1 июня, мы здесь, в Малаге, вместе с большей частью Испании находимся на втором или предпоследнем этапе выхода из карантина. На улицах это уже чувствуется во всем: жизнь снова кипит, вновь можно собираться группами до 15 человек, испанцы с большим удовольствием сидят в кафе и барах, гуляют с семьей и друзьями. В начале второго этапа открыли и пляжи. До сих пор на пляжах было разрешено плавать, если это тренировка, и гулять. Загорать, купаться или просто сидеть у воды было строго запрещено.
Разрешение на посещение пляжей получено
Испанцы, которые не слишком хорошо знакомы с такими понятиями, как социальное и личное пространство, должны привыкать к новым правилам: соблюдение двухметровой дистанции, даже на пляже, отказ от поцелуев в щеку при встрече… Есть, к чему привыкать! В тех местах, где соблюдение безопасной дистанции невозможно, например, в общественном транспорте, в магазине, в музеях, на узких улицах, теперь обязательно ношение маски.
Разрешение на посещение пляжа было получено в правильное время — неожиданно здесь наступило лето. Если в апреле-мае природа была по-весеннему зеленой и цветущей, то теперь наступил сухой и жаркий летний период. Лес уже пожелтел, а многие растения впали в летнюю спячку.
На дождь не стоит надеяться до начала ноября. Но по дождю здесь никто не скучает, здешняя природа, по сравнению с Эстонией, устроена по-другому: все вокруг пышно растет, лесные и полевые цветы цветут даже зимой. В Андалузии естественным образом произрастает 500 видов растений. Многие из них мне знакомы по эстонским лесам и полям: вьюнок, злаки, орхидеи и лилии. Зима — это идеальное время для походов, поскольку помимо красивой природы здесь не слишком жарко. Но ходить в походы можно и в летнюю жару, несколько увлекательных пешеходных маршрутов проходят через русло реки: периодически воды по колено или вовсе нужно идти вплавь.
Хотя склоны гор и луга пожелтели, городской пейзаж по-прежнему утопает в цветах и на самом деле это наблюдается круглый год. В Эстонии распускается фиолетовая красавица — сирень, а здесь у Средиземного моря в мае-июне начинается сезон жакаранды — это большое дерево из Южной Америки с фиолетовыми цветами.
С точки зрения дендрологии Малага является идеальным местом. Благодаря мягкому климату здесь можно выращивать древесные породы практически со всего мира. Одних пальм около ста видов, так что хватает, на что посмотреть. Тем, кто увлекается ботаникой и дендрологией, обязательно следует посетить местный ботанический сад, который является крупнейшим и увлекательнейшим в Европе. Глаз радуется и тогда, когда просто гуляешь по городу.
Мое любимое дерево здесь — Ceiba Speciosa или бутылочное дерево. Испанцы называют его деревом-пьяницей и оно цветет в октябре-ноябре. Это дерево с очень приятных характером, с нежно-розовыми цветами во время цветения, но с колючим стволом.
Преимущественно андалузской является облюбовавшая все стены бугенвиллия с эффектными ярко-розовыми и лиловыми цветами — на самом деле цветы этого кустарника крошечные и почти незаметные, буйство красок происходит за счет прицветников, которые их окружают.
Под окнами растут вечнозеленые эвкалипты, порой можно увидеть наслаждающегося сиестой геккона или услышать стрекотание одних из самых шумных насекомых в мире — цикад. Это серые букашки с неприметной внешностью, которые сидят на деревьях и издают такой звук, который по мощности можно сравнить с работой газонокосилки.
Запах цветков апельсина
Внимание привлекают также всевозможные представители семейства фикусовых: известные в Эстонии в качестве комнатных растений фикусы здесь высокие и мощные. Фиговые деревья растут повсюду. Весной сладко пахнут апельсины. Однако не стоит надеяться на хороший вкус плодов растущих посреди улиц апельсинов — как правило, это кислые и горькие сорта для приготовления варения, которые не подходят для употребления в пищу в сыром виде.
Испанцы всегда больше любили внутренний туризм, и в этом нет ничего удивительного — у них все под рукой. Если мы возьмем Андалузию, которая по размеру примерно как две Эстонии, то в лице Сьерра-Невады мы имеем зиму и снег, в мавританских укреплениях можно почувствовать себя как в Марокко или в какой-нибудь восточной сказке, осенью в Игуалеха можно увидеть оранжевые каштаны и грибы, как в Эстонии, Хаэн похож на Норвегию, Уэльва как Африка, песчаные дюны Тарифы как Сахара, а в Торкаль-де-Антекера мы найдем ландшафт с какой-то другой планеты. Целый мир как на ладони. И с июля туристы снова приветствуются!