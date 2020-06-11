Испания цветет, пахнет и ждет туристов

Начиная с понедельника, 1 июня, мы здесь, в Малаге, вместе с большей частью Испании находимся на втором или предпоследнем этапе выхода из карантина. На улицах это уже чувствуется во всем: жизнь снова кипит, вновь можно собираться группами до 15 человек, испанцы с большим удовольствием сидят в кафе и барах, гуляют с семьей и друзьями. В начале второго этапа открыли и пляжи. До сих пор на пляжах было разрешено плавать, если это тренировка, и гулять. Загорать, купаться или просто сидеть у воды было строго запрещено.

Разрешение на посещение пляжей получено

Испанцы, которые не слишком хорошо знакомы с такими понятиями, как социальное и личное пространство, должны привыкать к новым правилам: соблюдение двухметровой дистанции, даже на пляже, отказ от поцелуев в щеку при встрече… Есть, к чему привыкать! В тех местах, где соблюдение безопасной дистанции невозможно, например, в общественном транспорте, в магазине, в музеях, на узких улицах, теперь обязательно ношение маски.

Разрешение на посещение пляжа было получено в правильное время — неожиданно здесь наступило лето. Если в апреле-мае природа была по-весеннему зеленой и цветущей, то теперь наступил сухой и жаркий летний период. Лес уже пожелтел, а многие растения впали в летнюю спячку.

На дождь не стоит надеяться до начала ноября. Но по дождю здесь никто не скучает, здешняя природа, по сравнению с Эстонией, устроена по-другому: все вокруг пышно растет, лесные и полевые цветы цветут даже зимой. В Андалузии естественным образом произрастает 500 видов растений. Многие из них мне знакомы по эстонским лесам и полям: вьюнок, злаки, орхидеи и лилии. Зима — это идеальное время для походов, поскольку помимо красивой природы здесь не слишком жарко. Но ходить в походы можно и в летнюю жару, несколько увлекательных пешеходных маршрутов проходят через русло реки: периодически воды по колено или вовсе нужно идти вплавь.

Хотя склоны гор и луга пожелтели, городской пейзаж по-прежнему утопает в цветах и на самом деле это наблюдается круглый год. В Эстонии распускается фиолетовая красавица — сирень, а здесь у Средиземного моря в мае-июне начинается сезон жакаранды — это большое дерево из Южной Америки с фиолетовыми цветами.

С точки зрения дендрологии Малага является идеальным местом. Благодаря мягкому климату здесь можно выращивать древесные породы практически со всего мира. Одних пальм около ста видов, так что хватает, на что посмотреть. Тем, кто увлекается ботаникой и дендрологией, обязательно следует посетить местный ботанический сад, который является крупнейшим и увлекательнейшим в Европе. Глаз радуется и тогда, когда просто гуляешь по городу.