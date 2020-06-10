МВД против предложения продлить иностранцам разрешения на работу

Министерство внутренних дел в четверг предложит правительству не поддерживать предложение Партии реформ о продлении разрешений на работу для иностранных работников.
В четверг правительство выразит мнение по законопроекту о внесении в Закон об иностранцах поправок, направленных на смягчение трудового кризиса, сообщила в среду BNS пресс-служба правительства.
Законопроект был инициирован парламентской фракцией Партии реформ с целью продлить разрешения на работу иностранной рабочей силы, а МВД предлагает правительству не поддерживать этот законопроект.