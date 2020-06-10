Ср, 10.06.2020
Если бы дело было только в зарплате, за дверями хлева должна была бы стоять длинная очередь. Роомет Сырмус
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  • МВД против предложения продлить иностранцам разрешения на работу
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МВД против предложения продлить иностранцам разрешения на работу

Сбор клубники.

ФОТО: Arvo Meeks

Министерство внутренних дел в четверг предложит правительству не поддерживать предложение Партии реформ о продлении разрешений на работу для иностранных работников. 

В четверг правительство выразит мнение по законопроекту о внесении в Закон об иностранцах поправок, направленных на смягчение трудового кризиса, сообщила в среду BNS пресс-служба правительства.

Законопроект был инициирован парламентской фракцией Партии реформ с целью продлить разрешения на работу иностранной рабочей силы, а МВД предлагает правительству не поддерживать этот законопроект. 

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