Михаил Ефремов ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/Vyacheslav Prokofyev/TASS

Актер Михаил Ефремов в момент автокатастрофы, в которой погиб человек, был в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения, сообщает Интерфакс со ссылкой на московскую прокуратуру. Это обстоятельство уже добавили к его обвинению.

Прокурор Москвы Денис Попов потребовал передать дело Ефремова из окружного главка в гавное следственное управление МВД по Москве. Это дело находится на особом контроле в прокуратуре Москвы, заявили в ведомстве.

О найденных в крови Ефремова следах наркотиков писали ТАСС, Интерфакс и РБК со ссылками на источники в день ареста актера 9 июня. Источник РИА Новости сообщил, что эти следы наркотиков - остаточные, то есть он мог их "когда-то ранее" употреблять, но на инцидент с аварией это влияния не оказало. Теперь же пункт о наркотическом опьянении Ефремова добавили в его обвинение, сообщили Интерфаксу в московской прокуратуре.

"По предварительным данным, есть следы каннабиноидов и кокаина", - пишет Интерфакс со ссылкой на источник. Официального подтверждения наличия именно этих наркотиков в крови актера нет.

Помимо наркотиков в крови Ефремова нашли 2,1 промилле алкоголя, что соответствует верхней грани опьянения средней степени, сообщали информагентства.

Видео допроса

Утром в среду МВД опубликовало видео допроса Ефремова после ДТП. На записи видно, что актер сидит на кровати в квартире. На вопрос о его состоянии он отвечает "Я сейчас в никаком состоянии, говорить не могу".

"Автоавария чудовищная произошла - и поэтому я в шоке", - говорит на видео Ефремов. На вопрос о том, был ли он пьян, он отвечает "вероятно", а затем просит поговорить, когда "придет в себя". Его также спрашивают, признает ли он вину. "Конечно, а куда я денусь", - отвечает актер.

По данным полиции, в 2019-2020 годах Ефремову выписали 50 штрафов за нарушение ПДД, но преимущественно это превышения скорости, выезд на полосу для общественного трансорта или несоблюдение разметки.

Путаница с адвокатами

После решения Таганского суда о подписке о невыезде на Ефремова надели браслет, а его адвокаты заявили, что больше не будут давать комментариев прессе. "Никаких комментариев мы сейчас давать не будем ни по какому поводу, это позиция защиты", - сказала РИА Новости адвокат Ефремова Елизавета Шаргородская.

Адвокат Виталий Чернышев, сообщавший во вторник прессе, что Ефремов готов оказать "посильную помощь" семье погибшего Сергея Захарова, на заседании суда по избранию меры пресечения вечером того же дня уже не присутствовал. Позже он сказал, что дело пока ведет только Шаргородская.

"Никто не связывался с семьей", - ответил адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи погибшего, на вопрос о том, предлагали ли представители Ефемова помощь, пишет РИА Новости.

Добровинский, как и другой известный адвокат Татьяна Стукалова, отказался защищать Ефремова, хотя им обоим поступало такое предложение, пишет агентство. Добровинский заявил, что вместо этого согласился бесплатно представлять в суде семью погибшего Сергея Захарова.

"Семья Сергея Захарова обратилась ко мне с просьбой помочь им добиться справедливости. И меня подкупило их желание на примере своего семейного горя дать возможность нашему обществу вынести важный урок: вождение в нетрезвом виде может привести к большой трагедии многих людей", - сказал Добровинский в беседе с РБК.

Телеграм-канал Mash утверждал, что после происшествия актер и его представители обзвонили около 50 адвокатов, но большинство из них не согласились представлять интересы Ефремова.

Что сказала жена Ефремова

Жена Ефремова Софья Кругликова, с которой у актера трое детей, рассказала изданию "Московский комсомолец", что не видела мужа с прошлой недели и в основном находилась в самоизоляции на даче, в то время как Ефремов остался в Москве.

"У него сейчас сложный период, у него мама умерла прошлым летом. Потом умерла Галина Борисовна Волчек, - сказала Кругликова. - И он срывался с катушек совсем, он пил очень сильно. Остановить это было практически невозможно. Я с ним в период изоляции практически мало общалась".

По ее словам, Ефремов часто выпивал со своими товарищами "по бане", которых она почти не знает. "Боюсь их, честно говоря. Когда мне грубым голосом говорят "не рыпайся, сиди дома" - мне за детей страшно становится. Я в эту компанию не ходок", - сказала супруга актера.

Бар "Улисс"

Сотрудники полиции, по данным источника РИА Новости, провели в среду следственные действия в пабе "Улисс", где, по предварительным данным, был Ефремов до ДТП.

"Следственные действия проводились в баре "Улисс". Сотрудники правоохранительных органов проверяли, действительно ли Ефремов проводил там время перед ДТП. Проверялись записи видеокамер", - сказал собеседник агентства.

Накануне в телеграм-каналах появилась запись с камер видеонаблюдения, на которой человек, похожий на Ефремова, неровно паркует машину и заходит в здание, а полчаса спустя выходит из него. Авторы видео утверждают, что оно сделано именно рядом с этим пабом.

В том же здании, где находится паб, располагается отдел полиции по району Арбат, отмечает телеграм-канал "Судебные кроссовки". Паб находится буквально в двух шагах от места жительства Ефремова, в котором он будет отбывать домашний арест.

Судя по отзывам на паб в сети, Ефемов был частым гостем заведения. "Сидел за стойкой рядом с актером Ефремовым", "Рядом со Старым Арбатом, рядом Михаил Ефремов сидел", говорится в отзывах. Автор одного из отзывов и вовсе считает частые визиты Ефремова "одним из минусов заведения".

"Комсомольская правда" со ссылкой на неназванный источник утверждает, что в пабе в тот день якобы отказались обслуживать артиста, предложив ему только блюда на вынос, из-за чего он поругался с руководством заведения и уехал. Официально руководство паба ситуацию не комментировало.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов на своем джипе вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль "Лада" с грузовым отсеком. Водитель грузовика, работавший курьером, умер утром в НИИ им. Склифосовского от множественных травм и обильной кровопотери.