Депрессия, бессонница и море алкоголя: коронавирус нанес болезненный удар по психике жителей Эстонии

С 20 апреля по 11 мая ученые Института естественных наук и здравоохранения Таллиннского университета провели на эстонском и русском языках письменный опрос, в котором участвовало 1252 человека в возрасте от 18 лет и старше.

Согласно результатам исследования, у 30 процентов респондентов было выявлено больше нормы указывающих на депрессию симптомов. Тревогу чувствовали 27%, усталость — 46% участников опроса, а проблемы со сном имели 33% респондентов. Угрожающее здоровью употребление алкоголя зафиксировано у 31% взрослых.

Как уточнил лектор психологии личности Института естественных наук и здравоохранения Таллиннского университета Александр Пульвер, который был одним из тех, кто проводил это исследование, больше нормы означает, что в течение месяца, предшествовавшего заполнению опросника, у человека возникло столько же симптомов, сколько имеет большинство страдающих депрессией или тревожным расстройством людей. «Но чем чаще жители Эстонии занимались спортом или выбирались на природу, тем меньше у них было указывающих на депрессию, тревогу и усталость симптомов», - заверяет Пульвер.

Пульвер обратил внимание на возрастную группу от 18 до 24 лет, где у ста участников опроса было выявлено больше нормы указывающих на депрессию симптомов. Эти симптомы имели место у 54% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет, тревогу испытывали 49% и усталость — 67%. «Повышенную депрессивность среди молодых людей можно объяснить тем, что ежедневная рутина и ритм жизни больше давили на них во время чрезвычайного положения и даже после окончания чрезвычайного положения и ослабления ограничений будущее туманно», - говорит Пульвер.

Глядя на результаты первой волны исследования, ученые Института естественных наук и здравоохранения Таллиннского университета полагают, что общество должно быть готово к скачку проблем с психическим здоровьем. В какой степени эти проблемы увеличатся, пока неясно.

Опираясь на нынешние данные, Пульвер заявил, что, прежде всего, следовало бы сосредоточиться на профилактике психического здоровья и быстрой помощи молодым людям при возникновении у них связанных с депрессией проблем.

Сейчас проходит сбор данных для второй волны исследования, в рамках которой будет рассматриваться психическое здоровье жителей Эстонии после прекращения действия чрезвычайного положения. В связи с эти ученые приглашают всех поучаствовать в новом опросе. Опрос второй волны открыт для всех желающих до 22 июня. Опросник можно найти на домашней странице исследования.

Речь идет о масштабном исследовании Таллиннского университета, цель которого состоит в том, чтобы составить карту различных аспектов психического здоровья и благополучия населения Эстонии в условиях пандемии COVID-19 во время и после объявленного правительством чрезвычайного положения. Первый отчет о сборе данных можно найти здесь.

Исследование проводили ученые Института естественных наук и здравоохранения Таллиннского университета Кристьян Каск, Александр Пульвер, Кади Лийк, Кристина Урико, Аво-Рейн Терепинг, Валерий Мурников, Карель Кульбин и Каролин Шифф.