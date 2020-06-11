Газета: лихулаский стрелок добивал мотоциклиста выстрелами в голову

«Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Как я уже сказала, пока мы не планируем раскрывать информацию о полученных жертвами ранениях», - сказала пресс-секретарь Ляэнеской окружной прокуратуры Лийви Рейнхольд.

В субботу, 6 июня, вечером Микк Таррасте, по образованию медбрат, застрелил двоих человек и ранил троих, в числе пострадавших - дети трех и пяти лет.

В 21.44 в Центр тревоги сообщили, что 32-летний мужчина на легковом автомобиле Subaru проехал по островкам безопасности и газону на заправку Лихула, врезался там в два автомобиля и стену здания.

Мотоциклист, свидетель произошедшего, поехал следом за Subaru. В 22 часа в полицию сообщили о стрельбе.

Первый полицейский патруль приехал на место происшествия в 22.30. На месте погиб 40-летний мужчина. 61-летняя женщина умерла в больнице.

Затем стрелка, который двигался в сторону Тууди, стали преследовать.

Между 23 часами и полночью произошло несколько перестрелок. Один выстрел был в шлем полицейского, но, к счастью, никто не пострадал.