Чт, 11.06.2020
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Банк Эстонии: в 2020 году безработица может вырасти до 13%

Во время чрезвычайного положения, введенного для обуздания распространения коронавируса, количество безработных увеличилось больше чем на 10 000 человек.

ФОТО: Sille Annuk

Уровень безработицы в Эстонии в этом году может вырасти до 13%, так считают в центробанке страны, пишет Rus.ERR.

Однако, аналитики Банка Эстонии отмечают, что уже к концу этого года и в начале следующего в стране вновь будут появляться новые рабочие места.

Согласно свежему прогнозу центробанка, спад эстонской экономики в этом году составит 10%, уровень зарплат, особенно в частном секторе, уменьшится на 1%, но первые признаки выздоровления уже видны.

"В отношении второго квартала мы видим, что спад может составить более 15%. Однако мы ожидаем, что в третьем квартале экономика в некоторой степени начнет восстанавливаться, если ограничения ослабят, то в третьем квартале результат будет значительно лучше, чем во втором", - сказал вице-президент Банка Эстонии Юлло Каасик.

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