Банк Эстонии: в 2020 году безработица может вырасти до 13%

Однако, аналитики Банка Эстонии отмечают, что уже к концу этого года и в начале следующего в стране вновь будут появляться новые рабочие места.

Согласно свежему прогнозу центробанка, спад эстонской экономики в этом году составит 10%, уровень зарплат, особенно в частном секторе, уменьшится на 1%, но первые признаки выздоровления уже видны.