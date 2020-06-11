Японцы решили провести упрощенную Олимпиаду

"Мы подтвердили политику, направленную на упрощение формата проведения Игр с целью сокращения расходов и предотвращения потенциального распространения заражения", - говорится в заявлении оргкомитета.

Планируется, что соревнования будут проводиться на основе трех базовых принципов - безопасная обстановка, минимизация расходов, а также упрощение формата проведения Игр. В частности, планируется рассмотреть возможность сокращения числа зрителей и участников.

Ранее также сообщалось, что может быть сокращено число участников церемоний открытия и закрытия Игр, также будут введены ограничения для количества зрителей на стадионах. Еще японская сторона рассматривала вариант проведения обязательного тестирования на коронавирус не только для спортсменов и членов команд, но и для всех болельщиков, а также введение ограничений на передвижение атлетов за пределами Олимпийской деревни.

Исполнительный директор оргкомитета "Токио-2020" Тосиро Муто в среду подчеркнул, что Олимпийские игры в столице Японии будут организованы без "большой пышности и блеска" и ее организация будет упрощена. По мнению оргкомитета, перенесенные Игры должны стать символом общемирового единства и возрождения.

Напомним, в марте Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о переносе Олимпиады и Паралимпиады в Японии с 2020 на 2021 год. Соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа.