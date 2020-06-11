Чт, 11.06.2020
Детские каникулы я попросил бы не трогать. Дети не должны расплачиваться за чужой провал. Аарне Сеппель
  • Rus.Postimees.ee
  • Глобус
  • Карта: опубликованы правила путешествий во все страны мира во время пандемии

Карта: опубликованы правила путешествий во все страны мира во время пандемии

Аэропорт. Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

В интернете появилась интерактивная карта путешествий во все страны мира во время пандемии коронавируса. Проект опубликован на сайте Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Там, в частности, отображены все правила въезда в те или иные государства, действующие в связи со вспышкой заболевания: ограничения авиасообщения, закрытые границы или обязательное прохождение карантина, пишет Lenta.

Каждая территория помечена цветом, отображающим строгость принятых мер: темно-синий для «полностью закрытых» стран, светло-синий для «частично закрытых», бледно-синий — для стран «без ограничений», белый — для тех, где «информация об изменениях обновляется».

Отмечается, что данные карты регулярно дополняются с учетом всех изменений в мире на фоне распространения COVID-19.

Карта доступна по данной ссылке.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ