Низкая смертность среди заразившихся COVID-19 в России смутила представителя ВОЗ

«Это, конечно, необычно, что количество смертей относительно количества подтвержденных случаев является очень низким», - заявил он на брифинге ВОЗ (тайм-код 48:20).

Майк Райан оценил высокий уровень тестирования людей на наличие COVID-19 в России, однако подчеркнул, что российские власти должны объяснить, какой метод они используют, заявляя о причинах смерти больных с коронавирусом. «Важно, чтобы власти предоставили метод, по которому проводится подтверждение причин смертей для того, чтобы удостовериться, что они точно и должным образом подтверждают их», - отметил эксперт.

По словам Райана, в европейском регионе, где наблюдается высокая смертность, системы здравоохранения схожи с российской с точки зрения развитости и доступности, передает «Интерфакс».

В то же время эксперт подчеркнул, что в некоторых странах могут завышать показатель смертности. «В некоторых случаях могут завышать (число смертей от коронавируса - прим. NEWSru.com), могут быть другие основные причины заболевания», - сказал он.

По данным Райана, существует стандарт официального подтверждения смерти, разработанный ВОЗ, который предоставлен каждому государству-члену организации для должной сертификации летальных исходов среди заразившихся COVID-19.

Ранее в среду департамент здравоохранения Москвы опубликовал данные о смертности за май: превышение этого показателя по сравнению со средним значением в мае за последние три года составило 5799 случаев. «Если рассчитать этот показатель на основе данных последних трех лет, то среднегодовая смертность в мае составит 9914», - говорится на сайте ведомства.

В 5260 случаях в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен коронавирус, - это 92% всей избыточной смертности в мае. От COVID-19 как основной причины смерти в минувшем месяце умерли 2757 человек. В Депздраве уточнили, что отнесли к коронавирусу «все, даже самые спорные, сомнительные случаи». В их числе 433 случая, когда тесты на коронавирус у пациента были отрицательными, но результаты патологоанатомического исследования и клинические признаки свидетельствовали, что, скорее всего, причиной смерти стал коронавирус.

«В мае не было отнесено к смерти от обычной пневмонии ни одного случая», - подчеркнули в ведомстве. Также было выявлено 2503 человека, которые умерли от других причин, но при этом имели положительный тест на коронавирус. В 980 случаях COVID-19 стал «катализатором» развития основного заболевания.

Таким образом, по данным департамента, летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет 2%, если учитывать только случаи, где он явился основной причиной, и 3,8%, если учесть все случаи, где COVID выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания. «Это бесспорно ниже, чем по данным официальных сайтов других мировых мегаполисов: Нью-Йорк - 10,7%, Лондон - 22,7%, Стокгольм - 15,2%, Мадрид - 21,5%», - заявили в Депздраве.