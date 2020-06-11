Фото: квартира в центре Таллинна готова для проявления творческих порывов

Покупателя этой квартиры должен устроить район - тихий центр, где все необходимое - от городского транспорта до магазинов, школ и детских садов - совсем рядом, а во дворе растут яблони и поют птицы.

ФОТО: KV.EE

Покупатель может быть неприхотливым, тогда его устроит состояние квартиры: она чистая, аккуратная, с современной сантехникой.

Покупатель должен обладать фантазией: тогда он сделает ремонт и оформит интерьер на свой вкус и кошелек.

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

Так как несущими в квартире являются только наружные стены, можно сделать перепланировку по своему усмотрению.

Заодно можно посмотреть, как меняются подобные квартиры после ремонта: их просто не узнать. Может быть, новый собственник вдохновится каким-то из этих вариантов дизайна?

Отличный ухоженный дом понравится любому покупателю: утеплен фасад, установлена новая и экономичная система отопления, новые водяные трубы, во дворе организована общая парковка, ворота открываются пультом.