Фото: квартира в центре Таллинна готова для проявления творческих порывов

Маленькая уютная светлая трехкомнатная квартира в центре города ждет покупателя, которому не нужна большая жилплощадь и сделанный не по его вкусу ремонт. Покупатель этой квартиры должен обладать важными качествами.
Покупателя этой квартиры должен устроить район - тихий центр, где все необходимое - от городского транспорта до магазинов, школ и детских садов - совсем рядом, а во дворе растут яблони и поют птицы.
Покупатель может быть неприхотливым, тогда его устроит состояние квартиры: она чистая, аккуратная, с современной сантехникой.
Покупатель должен обладать фантазией: тогда он сделает ремонт и оформит интерьер на свой вкус и кошелек.
Так как несущими в квартире являются только наружные стены, можно сделать перепланировку по своему усмотрению.
Заодно можно посмотреть, как меняются подобные квартиры после ремонта: их просто не узнать. Может быть, новый собственник вдохновится каким-то из этих вариантов дизайна?
Отличный ухоженный дом понравится любому покупателю: утеплен фасад, установлена новая и экономичная система отопления, новые водяные трубы, во дворе организована общая парковка, ворота открываются пультом.
В общем, будем считать, что продается не просто квартира, а объект для творчества и дальнейшей счастливой жизни. С объявлением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.