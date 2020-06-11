Лыжный спорт будет отброшен на 20 лет назад из-за вводимого запрета

Попавшие под запрет порошки-ускорители повышают скорость скольжения лыж на примерно на 15 процентов.

Выяснилось, что выделения фтора вредны для окружающей среды. Они ведут, в том числе, к глобальному потеплению. В Европе уже действует запрет на продажу и использование фтор-содержащих порошков не только в профессиональном спорте, но и вообще. Россия пока отстает.

"Изменения в скольжении будут очень сильными, разница примерно как между пластиковыми лыжами и деревянными, - рассказал "Спорт-Экспрессу" сервисмен сборной России по биатлону Илья Ямбаев. - Образно говоря, теперь все будут бегать на деревянных. Те материалы, которые нам представили и которые останутся разрешены, хуже прежних процентов на 15. Это сильно изменит, в том числе, тренировочный процесс, ведь скорости станут как 20 лет назад".

Ожидается, что лыжников и биатлонистов теперь будут проверять перед стартом на использование запрещенных средств смазки. Засекать частицы фтора на поверхности лыжи будут специальным прибором, похожим на тепловизор. Если фтор найдут - спортсмена снимут с гонки без права замены лыж, но о длительной дисквалификации, в отличие от допинга, речи пока нет.

"IBU обещал тщательно контролировать этот момент и мы будем законопослушными ребятами. Важно, что мы все начинаем с нуля. Все прежние наработки, опыт, где и какие порошки использовать - все в топку. Это новый вызов, я как бывший спортсмен ему даже рад. Единственное, внутри России новые правила пока не действуют. И я так думаю, что чемпионат России все побегут на фторе, и так будет еще не один год", - добавил он.