Фермеры призвали правительство впустить в Эстонию сезонных работников с 15 июня

Фермеры Эстонии в четверг перед началом утреннего заседания правительства направили премьер-министру Юри Ратасу и членам правительства обращение, в котором потребовали разрешить иностранцам - сезонным работникам аграрного сектора въезжать в Эстонию с 15 июня.
Как отмечается в обращении крестьян, хотя в тиши кабинетов переговоры на эту тему ведутся уже пару месяцев, а публичная дискуссия продолжается несколько недель, правительство до сего времени так и не прислушалось к сельскохозяйственному сектору и не приняло единственно возможный выход из кризиса с нехваткой рабочих рук.
27 мая представители крестьянства встречались с премьер-министром Юри Ратасом и глава правительства пообещал посодействовать решению проблемы с рабочей силой. По его словам, он сделает все для того, чтобы клубника была собрана и коровы подоены.
«На сегодняшний день, однако, решение не найдено и если оно будет перенесено с 15 июня на потом, мы окажемся в крайне тяжелом положении. Ценная клубника так и останется гнить на полях. На сегодня обещания уже ничего не стоят. Нам нужны срочные решения и решительные действия», - подчеркнули в своем обращении эстонские крестьяне.