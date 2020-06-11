Фермеры призвали правительство впустить в Эстонию сезонных работников с 15 июня

Как отмечается в обращении крестьян, хотя в тиши кабинетов переговоры на эту тему ведутся уже пару месяцев, а публичная дискуссия продолжается несколько недель, правительство до сего времени так и не прислушалось к сельскохозяйственному сектору и не приняло единственно возможный выход из кризиса с нехваткой рабочих рук.

27 мая представители крестьянства встречались с премьер-министром Юри Ратасом и глава правительства пообещал посодействовать решению проблемы с рабочей силой. По его словам, он сделает все для того, чтобы клубника была собрана и коровы подоены.