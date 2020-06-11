Фото ⟩ В Пыхья-Таллинне косуля выбежала на дорогу и была сбита автомобилем насмерть

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Вчера утром в Пыхья-Таллинне была сбита косуля, от полученных травм она погибла почти сразу . Вторая косуля смогла пересечь улицу Сыле без травм. По словам водителя, он не успел заметить животных, пишет Lemmik.
Прибывший на место происшествия основатель MTÜ Loomapäästegrupp Хейки Вальнер сказал, что столкновение произошло не ранним утром, а около девяти утра.
«Если водитель говорит, что не ожидал увидеть животное ранним утром или поздним вечером, это вздор: в это время лесные животные больше всего передвигаются, и такую простую истину должен знать и водитель, - пишет Вальнер в своем блоге. - Тот факт, что животное внезапно выпрыгивает из кустов на дорогу, скорее, логично, и зачастую вовремя остановить эти "жестяные гробы" не удается. Сегодняшнее проклятие - это смартфоны, в которые водители утыкаются, в чем не признаются. это лишь статистический факт, но в данном случае я не исключаю, что дама, находившаяся за рулем, тоже сидела в телефоне».
Вальнер добавил, что стадо косуль в лесных районах Штромки и Мустйыэ - не новость для местных. Их очень часто там замечают.
И хотя спасатели животных обычно не занимается сбором трупов, в данном случае было сделано исключение, поскольку косуля погибла в городе, а ее труп может в итоге стать кормом для других лесных зверей. Его перенесли в лес.