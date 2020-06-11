Фото ⟩ В Пыхья-Таллинне косуля выбежала на дорогу и была сбита автомобилем насмерть

«Если водитель говорит, что не ожидал увидеть животное ранним утром или поздним вечером, это вздор: в это время лесные животные больше всего передвигаются, и такую простую истину должен знать и водитель, - пишет Вальнер в своем блоге. - Тот факт, что животное внезапно выпрыгивает из кустов на дорогу, скорее, логично, и зачастую вовремя остановить эти "жестяные гробы" не удается. Сегодняшнее проклятие - это смартфоны, в которые водители утыкаются, в чем не признаются. это лишь статистический факт, но в данном случае я не исключаю, что дама, находившаяся за рулем, тоже сидела в телефоне».