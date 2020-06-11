Коронавирусом заболели еще семь жителей Эстонии

По данным Регистра народонаселения, пять положительных тестов поступило из Харьюмаа (три из них в Таллинне) и по одному из Ида-Вирумаа и Рапламаа. В Ида-Вирумаа речь идет об очаге заболевания, к настоящему моменту заразились 13 человек, которые проживают в трех уездах. Жители Харьюмаа и Рапламаа подхватили коронавирус на работе или в кругу семьи. В двух случаях место заражения неизвестно.

По состоянию на утро 11 июня, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждалось 14 пациентов. На искусственной вентиляции легких никого нет. За минувшие сутки информации о новых смертельных случаях не поступало. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 69 человек.

На сегодняшний день выписано 355 пациентов, закончено 368 историй болезни.

По состоянию на сегодняшний день выздоровело 1 697 человек. Из них истории болезни 1317 пациентов закончены (77,6%), у 380 человек (22,4%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и человек не находится на больничном лечении.

В общей сложности в Эстонии сделано более 93 000 первичных тестов, из них 1 965, т.е. 2,1% были положительными на вирус SARS-CoV-2.

Подробную статистику данных по коронавирусу можно смотреть по ссылке www.koroonakaart.ee/ru.

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График показывает абсолютное количество диагнозов, совокупный временной ряд диагнозов, ежедневное увеличение и информацию о тестах. В конце видно распределение по возрасту и полу пациентов с положительным диагнозом и их место жительства по уездам.

Департамент здоровья напоминает, что независимо от того, что чрезвычайное положение закончено, для предотвращения распространения заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, нужно по-прежнему тщательно мыть руки, в случае болезни оставаться дома и держать достаточную дистанцию с другими людьми. Коронавирус передается от человека к человеку прежде всего при близком контакте. Близким контактом считается ситуация, при которой люди находились в течение 15 минут друг от друга на расстоянии ближе чем 2 метра.