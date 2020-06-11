Чистая прибыль госпредприятия Operail упала почти на 60%

Объем грузоперевозок Operail в первом квартале 2020 года составил 2,5 миллиона тонн, что на 29% меньше, чем за тот же период прошлого года. В разрезе групп перевозимых грузов по сравнению с прошлым годом показали тенденцию к росту химические товары, а тенденцию к спаду – минеральное топливо. Практически сошли на нет перевозки горючего сланца.

«На наши результаты за первые три месяца повлиял спад объемов грузоперевозок, который начался в ноябре прошлого года», – сказал председатель правления Operail Рауль Тоомсалу.

«Однако по-прежнему значительный рост показывает бизнес по сдаче вагонов в аренду – доходы с аренды выросли по сравнению с прошлым годом на 30% и достигли 3,8 миллиона евро», – добавил он.

Бизнес-доходы концерна уменьшились по сравнению с прошлым годом на 15% до 16,1 миллиона евро.

На сегодняшний день у концерна Operail два дочерних предприятия в Эстонии и Финляндии, которые занимаются сдачей вагонов в аренду. «Мы постепенно увеличивали вагонный парк концерна, и к концу первого квартала у нас было свыше 3700 вагонов, 2300 из которых были сданы в аренду. Наши вагоны обслуживают грузоперевозки между Китаем и Европой, – сказал Тоомсалу. - В этом году мы не планируем существенно расширять бизнес по сдаче вагонов в аренду, но прогнозируем рост доходов с аренды».

По словам Тоомсалу, ключевыми словами Operail в 2020 году стали защита окружающей среды, новые рынки и дигитализация. «За последние годы мы стали намного более эффективным предприятием и видим, что можем вырасти ещё больше. В этом году мы отстаём от рекордных результатов прошлого года, но много инвестируем в более экологичные решения, запуск грузоперевозок на железной дороге в Финляндии, а также цифровизацию грузоперевозок. Это создаёт основу для еще более высоких результатов в 2021–2024 годах», – добавил он.

Operail – это принадлежащее государству Эстонии железнодорожное предприятие, основными коммерческими направлениями деятельности которого являются грузоперевозки, ремонт и производство локомотивов и вагонов, а также сдача в аренду подвижных составов.