Для расследования скандального пожертвования Центристской партии возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено для расследования, сделала ли малоизвестная предпринимательница Яна-Хелен Юхасте пожертвование сознательно. По предварительным данным, касающаяся Юхасте информация, в том числе ее официальных доход, дает повод сомневаться в происхождении пожертвованных средств. Расследование должно выяснить, пожертвовала ли Юхасте свои или чужие деньги.

По словам руководящего окружного прокурора Таави Перна, пока подозрения никому не представлены. «Мы проверим, сознательно ли Яна-Хелен Юхасте пожертвовала Центристской партии чужие деньги. Если выяснится, что так оно и есть, то следователям нужно будет выяснить, знала ли партия о настоящем происхождении средств, и следует ли подозревать партию в преступлении — принятии запрещенного пожертвования.

«Финансирование партии должно быть честным и прозрачным, мотив пожертвования не должен быть иным, кроме как желание поддержать партию. Хотя Закон о политических партиях не налагает на партии такие строгие обязательства контролировать происхождение денег, которые они получают, как на законодательство в других областях, к примеру, в борьбе с отмыванием денег, политические партии могут также подумать о том, как эффективно контролировать пожертвования», - сообщил Перн.

Расследование ведет криминальная полиция под руководством окружной прокуратуры.

Премьер-министр и председатель Центристской партии Юри Ратас заверил в среду на инфочасе парламента, что, насколько ему известно, вызвавшее много разговоров пожертвование в 50 000 евро не имеет криминального происхождения, в противном случае он ушел бы в отставку с поста премьер-министра.

В апреле ERR написал, что в первом квартале года Центристская партия получила финансовых пожертвований на сумму в 108 705 евро, 50 000 евро из которых передала малоизвестная предпринимательница Яна-Хелен Юхасте. Сама же Юхасте членом партии не является, по данным Коммерческого регистра, она вообще числится в EKRE. Когда портал rus.err просил об этом у Юхасте, она ответила, что нахождение в рядах этой партии является для нее сюрпризом. 14 апреля она вышла из EKRE.

Парламентская комиссия по надзору за финансированием партий запросила в Налогово-таможенном департаменте данные о доходах Юхасте за три года, оказалось, что его было слишком мало для такого крупного пожертвования, написал Äripäev.

«Данные Налогового департамента показали, что доходы человека крайне малы», - сказал заместитель председателя комиссии по надзору за финансированием партий Каарел Таранд.