По факту скандального пожертвования Центристской партии возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено для выяснения, осознавала ли малоизвестная предпринимательница Яна-Хелен Юхасте, что делает запрещенное пожертвование. По предварительным данным, касающаяся Юхасте информация, в том числе и ее официальных доход, дают повод сомневаться в происхождении пожертвованных средств. Следствие должно установить, пожертвовала Юхасте свои или чужие деньги.

По словам окружного прокурора Таави Перна, пока подозрения никому не предъявлены. «Если выяснится, что подозрения оправданы, следствию предстоит выяснить, знала ли партия о настоящем происхождении средств и следует ли подозревать партию в преступлении, то ест в принятии запрещенного пожертвования.

«Финансирование партии должно быть честным и прозрачным, мотив пожертвования не должен быть иным, кроме желания поддержать партию. Хотя Закон о политических партиях не налагает на партии такие строгие обязательства контролировать происхождение денег, которые они получают, как на законодательство в других областях, к примеру, в борьбе с отмыванием денег, политические партии могут также подумать о том, как эффективно контролировать пожертвования», - сообщил Перн.

Расследование ведет Криминальная полиция под руководством окружной прокуратуры.

Премьер-министр и председатель Центристской партии Юри Ратас заверил в среду на инфочасе парламента, что, насколько ему известно, вызвавшее много разговоров пожертвование в 50 000 евро не имеет криминального происхождения, в противном случае он ушел бы в отставку с поста премьер-министра.

В апреле ERR написал, что в первом квартале года Центристская партия получила финансовых пожертвований на сумму в 108 705 евро, 50 000 евро из которых передала Яна-Хелен Юхасте. Сама же Юхасте членом партии не является, по данным Коммерческого регистра, она вообще числится в EKRE. Когда портал rus.err спросил об этом у Юхасте, она ответила, что ее членство в этой партии является для нее сюрпризом: 14 апреля она вышла из EKRE.

Парламентская комиссия по надзору за финансированием партий запросила в Налогово-таможенном департаменте данные о доходах Юхасте за три года, оказалось, что его было слишком мало для такого крупного пожертвования, написал Äripäev.

«Данные Налогового департамента показали, что доходы человека крайне малы», - сказал заместитель председателя комиссии по надзору за финансированием партий Каарел Таранд.