Молодой лось погиб при столкновении с внедорожником
Сегодня утром, 11 июня, около 8:00 на седьмом километре дороги Имавере-Вильянди, вблизи деревни Эйствере в волости Тюри столкнулись внедорожник Jeep и лось.
ДТП произошло в тот момент, когда под двигавшийся в сторону Вильянди Jeep с прицепом бросился молодой лось. Водитель попытался избежать столкновения, но, к сожалению, его действия не увенчались успехом.
Удар был настолько сильным, что животное скончалось от полученных травм. Водитель не пострадал, а внедорожнику потребуется ремонт.