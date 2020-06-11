Чт, 11.06.2020
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  • Молодой лось погиб при столкновении с внедорожником

Молодой лось погиб при столкновении с внедорожником
Фотографии могут вас шокировать!

Сегодня утром, 11 июня, около 8:00 на седьмом километре дороги Имавере-Вильянди, вблизи деревни Эйствере в волости Тюри столкнулись внедорожник Jeep и лось.

ДТП произошло в тот момент, когда под двигавшийся в сторону Вильянди Jeep с прицепом бросился молодой лось. Водитель попытался избежать столкновения, но, к сожалению, его действия не увенчались успехом. 

Удар был настолько сильным, что животное скончалось от полученных травм. Водитель не пострадал, а внедорожнику потребуется ремонт.

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