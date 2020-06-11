Фото ⟩ Опрос: где проведут это лето жители Эстонии. Ответ вас не удивит

Постоянная неопределенность в связи с коронавирусом вынудила жителей Эстонии изменить свои планы на лето. Почти треть респондентов отменили свои отпуска за рубежом, а каждый второй респондент планирует провести летний отпуск дома или на даче. Однако у многих дачи в плохом состоянии и нуждаются в ремонте.
Несмотря на то, что список стран, в которые разрешено ехать, расширяется каждый день, исследование IKEA* показало, что большинство жителей Эстонии уже изменили свои планы на лето. 30% респондентов сообщили, что отказались от поездки за рубеж. Десятая часть респондентов ответила, что планируют отдохнуть, путешествуя в пределах Эстонии, поскольку были вынуждены отменить отпуск за рубежом из-за пандемии.
Благоустройте свои загородные дома
Люди, которые решили провести летний отпуск в Эстонии, разделились на тех, кто будут отдыхать дома (44%), будут путешествовать по Эстонии (28%) и отдыхать на дачах (26%). При этом владельцы дач признаются, что состояние их летних резиденций определенно не подходит для наслаждения отдыхом.
«Почти половина, то есть 47% респондентов признались, что их загородные дома или дачи не подходят для отдыха или подходят лишь отчасти. Очевидно, что самые проблемные места – это кухня, гостиная и терраса - места, которые чаще всего используются в домах, предназначенных главным образом для проведения выходных. Каждый второй респондент планирует ремонтировать свой загородный дом в этом году, а треть респондентов планирует потратить на ремонт больше 500 евро», – рассказал Дариус Римкус, глава отдела дизайна IKEA Эстония.
Исследование показало, что большую часть бюджета, предназначенного на реновирование загородного дома, респонденты инвестируют в озеленительные и строительные работы, решения для освещения, садовую мебель, а также в большие шкафы и полки, чтобы хранить вещи более организованным способом.
«Опрос показал, что респонденты планируют в первую очередь провести необходимые ремонтные работы и благоустроить участок. Что касается мебели, то большинство респондентов планируют сначала приобрести решения для складирования и организованного хранения вещей (14%), а также садовую мебель (12%) и решения для освещения (12%). 8% респондентов планируют благоустроить свои дачи с помощью предметов интерьера и текстиля», – рассказал Римкус.
С чего начать, если ваш бюджет ограничен?
Хотя большинство респондентов согласны потратить немалую сумму на обновление загородного дома, дизайнер IKEA предлагает четыре простых способа, как обновить летнюю резиденцию при ограниченном бюджете.
«Дачи в Эстонии миниатюрны, поэтому важно использовать пространство по максимуму, при этом не перегружая дом вещами. Для начала советую взглянуть критически на все вещи и мебель. Подумайте, все ли вещи в хорошем состоянии, а также насколько они необходимы и полезны. Это поможет вам избавиться от ненужных вещей и освободить место для нужных», – посоветовал Римкус.
1. Разделите помещение на разные зоны. По словам Римкуса, в первую очередь следует разделить маленькое пространство на зоны с разными функциями. Такое решение удобно и создаст ощущение большего порядка в доме. К тому же, в этом случае будет проще находить нужные вещи. Создайте зоны для отдыха, хранения вещей и готовки.
Кухню следует разделить следующим образом: место для готовки, место для хранения кухонной утвари и столовых приборов, а также зона для принятия пищи. Затем выберите, какую из них вы хотите обновить в первую очередь и благоустроить нужным вам образом. Это упростит последующие решения и поможет сэкономить немного денег. А также у вас будет меньше требующих решения проблем одновременно.
Выбор мебели может зависеть от того, насколько много времени вы проводите в одном или другом месте. Например, если вам не нравится готовить, то, может быть, вам будет достаточно только маленькой кухни, на которую можно выделить пару десятков евро.
2. Выберете освещение. Оцените, достаточно ли освещения в вашем загородном доме, достаточно ли в нем уюта, чтобы приятно проводить время во внутренних помещениях. Кроме того, правильное освещение визуально расширяет помещение. Самый простой способ обновления освещения – это заменить старые лампочки накаливания новыми светодиодными лампочками, более яркими и экономичными.
Однако в большинстве случаев количество уже установленных осветительных приборов слишком мало, а добавить больше ламп из-за одного единственного потолочного кабеля невозможно. В этом случае на помощь придут работающие на батарейках лампы или те, которые можно подключить с помощью штепселя в розетку. Такие настенные лампы, потолочные лампы, заглубленные или встроенные светильники можно установить самостоятельно, без помощи электрика.
3. Используйте по максимуму возможности своего помещения. Даже самые маленькие загородные дома станут просторнее, если использовать для хранения вещей всю высоту стен. Вы можете установить на стену несколько полок и несколько прикрепленных крючками вешалок. Так вы сэкономите место на полу и получите больше пространства для рабочей поверхности.
Планируя придать своей кухне новый облик, выбирайте, например, малогабаритную мебель и технику: маленький холодильник, раковину поменьше или переносную электроплитку с двумя конфорками, которая является хорошей альтернативой большой электроплите.
4. Продлите дом на террасу. Вы можете сделать свой загородный дом более просторным, если обставите террасу или прилегающую территорию сада правильным образом. Раскладной стол и несколько складных стульев создадут столовую на свежем воздухе.
При желании сможете освободить пространство, если повесите складную мебель на крючки в стене. С помощью полок и кухонных сервировочных столиков вы можете без труда сделать личную переносную летнюю кухню. Самое важное – это выбирать мебель, которую можно использовать на улице.
*Исследование провела компания Norstat в апреле и мае 2020 года. В онлайн-исследовании приняли участие 500 жителей Эстонии.