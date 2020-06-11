Фото ⟩ Опрос: где проведут это лето жители Эстонии. Ответ вас не удивит

Несмотря на то, что список стран, в которые разрешено ехать, расширяется каждый день, исследование IKEA* показало, что большинство жителей Эстонии уже изменили свои планы на лето. 30% респондентов сообщили, что отказались от поездки за рубеж. Десятая часть респондентов ответила, что планируют отдохнуть, путешествуя в пределах Эстонии, поскольку были вынуждены отменить отпуск за рубежом из-за пандемии.

Благоустройте свои загородные дома

Люди, которые решили провести летний отпуск в Эстонии, разделились на тех, кто будут отдыхать дома (44%), будут путешествовать по Эстонии (28%) и отдыхать на дачах (26%). При этом владельцы дач признаются, что состояние их летних резиденций определенно не подходит для наслаждения отдыхом.

«Почти половина, то есть 47% респондентов признались, что их загородные дома или дачи не подходят для отдыха или подходят лишь отчасти. Очевидно, что самые проблемные места – это кухня, гостиная и терраса - места, которые чаще всего используются в домах, предназначенных главным образом для проведения выходных. Каждый второй респондент планирует ремонтировать свой загородный дом в этом году, а треть респондентов планирует потратить на ремонт больше 500 евро», – рассказал Дариус Римкус, глава отдела дизайна IKEA Эстония.

ФОТО: Ikea

Исследование показало, что большую часть бюджета, предназначенного на реновирование загородного дома, респонденты инвестируют в озеленительные и строительные работы, решения для освещения, садовую мебель, а также в большие шкафы и полки, чтобы хранить вещи более организованным способом.

«Опрос показал, что респонденты планируют в первую очередь провести необходимые ремонтные работы и благоустроить участок. Что касается мебели, то большинство респондентов планируют сначала приобрести решения для складирования и организованного хранения вещей (14%), а также садовую мебель (12%) и решения для освещения (12%). 8% респондентов планируют благоустроить свои дачи с помощью предметов интерьера и текстиля», – рассказал Римкус.

С чего начать, если ваш бюджет ограничен?

Хотя большинство респондентов согласны потратить немалую сумму на обновление загородного дома, дизайнер IKEA предлагает четыре простых способа, как обновить летнюю резиденцию при ограниченном бюджете.

ФОТО: Ikea

«Дачи в Эстонии миниатюрны, поэтому важно использовать пространство по максимуму, при этом не перегружая дом вещами. Для начала советую взглянуть критически на все вещи и мебель. Подумайте, все ли вещи в хорошем состоянии, а также насколько они необходимы и полезны. Это поможет вам избавиться от ненужных вещей и освободить место для нужных», – посоветовал Римкус.

1. Разделите помещение на разные зоны. По словам Римкуса, в первую очередь следует разделить маленькое пространство на зоны с разными функциями. Такое решение удобно и создаст ощущение большего порядка в доме. К тому же, в этом случае будет проще находить нужные вещи. Создайте зоны для отдыха, хранения вещей и готовки.

ФОТО: Ikea