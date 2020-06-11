МОК утвердил аннулирование результатов российских хоккеисток на Олимпиаде в Сочи

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил аннулирование результатов женской хоккейной сборной России на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи, где команда заняла шестое место, пишет Newsru.
Как сообщает пресс-служба МОК, комиссия признала российских спортсменок виновными в нарушении антидопинговых правил и пожизненно отстранила от участия в Олимпийских играх восьмерых хоккеисток: Инну Дюбанок, Екатерину Лебедеву, Екатерину Пашкевич, Анну Шибанову, Екатерину Смоленцеву, Галину Скиба, Татьяну Бурину и Анну Щукину.
На решение МОК не повлияло то обстоятельство, что ранее пятеро из них были полностью оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS), а трое - частично.
В результате перераспределения на шестое место поднялась Германия, а на седьмое - Япония. Призовая тройка осталась без изменений - Канада, США, Швейцария.
Согласно отчету независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, в пробах российских хоккеисток на Олимпиаде в Сочи присутствовала мужская ДНК. Тогдашний вице-премьер РФ Виталий Мутко объяснил это обстоятельство тем, что девушки незадолго до забора проб занимались сексом. Позднее член медкомиссии МОК опроверг доводы Мутко, указав, что ДНК не передается половым путем.
IOC Executive Board approves medal reallocations from past Olympic Games and Youth Olympic Games #IOCEB https://t.co/sjhdegBvAE— IOC MEDIA (@iocmedia) June 10, 2020
Помимо этого, МОК утвердил лишение серебряной медали Олимпиады 2012 года в соревнованиях по спортивной ходьбе российской легкоатлетки Ольги Каниськиной и аннулировал пятое место легкоатлетки Аниси Кирдяпкиной.