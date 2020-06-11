Полиция и спасатели проведут в многоквартирных домах совместную проверку

«Может казаться, что хранить велосипед в подъезде вполне безопасно, но опытный вор может украсть даже пристегнутый велозамком велосипед за несколько минут. Статистика также подтверждает, что все больше велосипедов крадут именно из подъездов. Оставлять велосипед в неохраняемых и легко открывающихся в кладовках или подвалах также небезопасно», – сказал ведущий следователь Кесклиннаского отделения полиции Кайдо Атспол.

Он добавил, что жители многоквартирных домов могут многое сделать для защиты своего имущества и предотвращение велосипедных краж. «Мы советуем хранить велосипеды непосредственно в жилом помещение или в закрытой на надежный замок кладовке», – сказал Атспол.

Число краж велосипедов в этом году, по сравнению с тем же периодом прошлого года, значительно выросло. По состоянию на 8 июня в этом году по всей Эстонии было украдено 177 велосипедов, из них из подъездов – 69 велосипеда, за тот же период прошлого года 149 велосипедов, из них из подъездов – 35 велосипедов.

Внимание воров в первую очередь привлекают такие дома, из окон подъезда которых хорошо видны оставленные там велосипеды. «Зайти в подъезд и совершить кражу достаточно легко. Например, дверь подъезда может быть открыта, также дверь часто открывают сами жильцы по звонку на домофон. Украсть что-то из подъезда проще, чем на улице, потому в подъезде гораздо легче остаться незамеченным», – пояснил капитан полиции Кайдо Атспол.

Если велосипед украден, об этом следует сообщить в полицию, заявление можно подать и через сайт полиции. Вероятность вернуть украденный велосипед выше, если на раме велосипеда есть сделанная владельцем пометка, а также наличие в квартирном товариществе камер наблюдения.

«Хранящиеся на лестничных клетках предметы и велосипеды являются препятствием при эвакуации, и при опасной ситуации люди могут о них споткнуться и упасть, – предупреждает руководитель бюро превенции Северного спасательного центра Рейли Кулль. – Эвакуация должна проходить очень быстро, поэтому очень важно, чтобы на пути не было никаких препятствий. Также хранящиеся в подъезде вещи могут стать препятствием для спасателей или скорой помощи. Происходят также случаи, когда в подъездах горят коляски, колеса велосипедов и так далее, из-за чего пути эвакуации, а именно лестница, задымляется и тогда сложно быстро выйти из здания. Нужно помнить, что подъезд – это единственный путь эвакуации в многоквартирных домах, поэтому к этому нужно относиться очень серьезно».

Ранние проверки показали, что чаще всего люди хранят в подъездах детские коляски, велосипеды и старую мебель. В случае, если подъезд заполнен дымом, выключен свет и люди в панике, то все эти вещи становятся большим препятствием при эвакуации. Подъезд должен быть проходимым и это не место для хранения вещей. Чтобы в многоквартирном доме были выполнены правила пожарной безопасности – подвал, эвакуационные пути и подъезды должны быть в порядке.