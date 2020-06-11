МВД: каждый дополнительный полицейский патруль в сельской местности обходился бы в 380 000 евро

Размещение полицейских патрулей в небольших населенных пунктах, подобных Лихула, означало дополнительные расходы в размере 37 млн евро в год, включая 26 млн евро на зарплаты полицейским, пишет Rus.ERR.
Инцидент со стрельбой в Лихула, в ходе которого погибли два человека, поднял вопрос об увеличении числа полицейских патрулей в сельских районах. По словам министра внутренних дел Марта Хельме, если в каждом населенном пункте размером с Лихула разместить полицейских, то для этого потребуется дополнительно 37 млн евро в год.
Вице-канцлер МВД Вейко Коммусаар пояснил, что эти цифры были приведены с тем расчетом, что в сотне населенных пунктов будет круглосуточно дежурить полицейский патруль с профессиональными полицейскими: "Расчеты сделаны с учетом патруля, состоящего из двух полицейских, потому что патрулирование, как правило, происходит по двое".
По словам Коммусаара, годовая стоимость одного патруля составляет на данный момент 377 500 евро, а для обеспечения круглосуточного дежурства патруля с двумя полицейскими в конкретном населенном пункте требуется 11 полицейских.
"Их зарплата вместе с налогами составляет 275 000 евро в год, расходы на автомобиль (лизинг, топливо и т.д.) - около 29 000 евро, а также расходы на форму и снаряжение нового патруля - 73 500 евро", - сообщил он.