МВД: каждый дополнительный полицейский патруль в сельской местности обходился бы в 380 000 евро

Инцидент со стрельбой в Лихула, в ходе которого погибли два человека, поднял вопрос об увеличении числа полицейских патрулей в сельских районах. По словам министра внутренних дел Марта Хельме, если в каждом населенном пункте размером с Лихула разместить полицейских, то для этого потребуется дополнительно 37 млн евро в год.

Вице-канцлер МВД Вейко Коммусаар пояснил, что эти цифры были приведены с тем расчетом, что в сотне населенных пунктов будет круглосуточно дежурить полицейский патруль с профессиональными полицейскими: "Расчеты сделаны с учетом патруля, состоящего из двух полицейских, потому что патрулирование, как правило, происходит по двое".

По словам Коммусаара, годовая стоимость одного патруля составляет на данный момент 377 500 евро, а для обеспечения круглосуточного дежурства патруля с двумя полицейскими в конкретном населенном пункте требуется 11 полицейских.