«Гостиничная индустрия сможет восстановиться через несколько лет»: что стало с отелями Тарту?

В самых крупных отелях Тарту пустуют номера. В разгар сезона число клиентов такое же, - если не ниже, - чем зимой, когда туристы практически не приезжают в академический город.

Непростые времена переживает и отеля Lydia, расположенный в старом городе. В настоящее время количество клиентов отеля в два раза меньше, чем в прошлом году. «Раньше в летнее время заполняемость отеля составляла почти 80 процентов, сейчас мы говорим в лучшем случае о 20-30 процентах», - сетует Диана Тимберг, менеджер отеля Lydia.

Количество клиентов этим летом намного меньше, чем обычно, и трудно делать какой-либо долгосрочный прогноз, ведь нет причин, которые заставили бы людей бронировать номера заранее. Все групповые заказы также были отменены. «Конечно, мы не могли и представить такой ситуации, но, кажется, реальность становится лучше», - отмечает Тимберг.

По словам менеджера, если осенью не будет новой волны заражения, то гостиничная индустрия сможет восстановиться через несколько лет. Невозможно делать прогнозы на основании предыдущей рецессии, потому что нельзя сравнивать два абсолютно разных вида кризиса.

По словам Пилле Уига, менеджера отеля Dorpat, во время кризиса в 2008-2009 гг. во время рецессии национальные границы не были закрыты, и люди могли свободно передвигаться. Закрытие национальных границ сильнее всего отразилось на гостиничном бизнесе.

Верни Лоодмаа, член правления OÜ Tartu Hotels, руководящая также отелями в Лондоне и Софии, надеется, что облегчение наступит после 15 июня, когда некоторые страны вновь откроют свои границы.

Заполняемость как отелей Dorpat, так и отелей Tartu очень низкая, нет никаких признаков высокого сезона. «Все наши клиенты сейчас: несколько финнов, латышей и литовцев. Иногда заселяются и эстонцы, приехавшие на деловую встречу или семейный отдых» - рассказывает Лоодмаа.

Были дни и ночи, когда отель был совершенно пуст. Сейчас мы снизили цены, чтобы привлечь клиентов. Цены в гостинице Tartu Hotel в июне этого года вдвое ниже, чем в прошлом году. «Мы предлагаем лучшую цену, ниже некуда», - сказал Лоодмаа.