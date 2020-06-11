В Хааберсти впервые ищут самый красивый сад района

По словам старейшины Андре Ханимяги, район Хааберсти очень разнообразный: по соседству с многоквартирными домами располагается много частных домов. «В Хааберсти большое количество интересных, красивых и имеющих неповторимый облик садов и дворов. Цель конкурса – наградить тех, чьей личный вклад помогает сделать район красивее и привлекательнее. Конкурс также поможет вдохновить других владельцев недвижимости облагородить и привести в порядок свои участки», - сказал старейшина и призвал принимать участие в конкурсе как владельцев частных домов, так и квартирные товарищества.

Для участия в конкурсе нужно прислать не менее трех фотографий своего сада или двора на электронную почту Haabersti@tallinnlv.ee. Также нужно указать, где этот сад находится, имя и адрес конкурсанта. Если на конкурс выставляется не свой участок, то нужно получить согласие владельца недвижимости.

При оценке учитывается общее благоустройство сада или двора, озеленение, целостность композиции и такие детали, как ограда, освещение и прочие детали. Оценивается стиль, оригинальность и находчивость.