Десять советов помогут продать недвижимость даже дороже, чем планировалось

При покупке и продаже недвижимости частенько торгуются. Если потенциальные покупатели чувствуют себя в вашей квартире хорошо и комфортно, скорее всего, они будут торговаться меньше или вообще заплатят столько, сколько вы хотите. Маклер бюро недвижимости Arco Vara Яаника Тоотс предлагает учесть десять пожеланий, которые помогут продать недвижимость подороже.

Уборка

Если вам нужно максимально эффективно использовать минимальный бюджет, уборка - это то, что нужно. Это настолько просто, что никто даже не задумывается о важности данного процесса. И никаких затрат, кроме времени. Правда, если вы не хотите заниматься уборкой самостоятельно, вам придется воспользоваться услугами профессионалов, и это уже стоит денег.

Легкий санитарный ремонт

С помощью легкого ремонта можно значительно увеличить цену. Например, перекрасить грязноватые стены, причем новая краска для стен не должна доминировать в интерьере. Нейтральные тона популярны, поэтому объекты вторичного рынка, отремонтированные в этом стиле, могут конкурировать с квартирами в новостройках.

Новый облик кухни

Придать кухне свежий вид простыми средствами было бы вполне себе мудрым решением. Например, свежий слой краски, новые плита и духовка вместо старых, более современные осветительные приборы. Кухня будет выглядеть новой и очень приличной, но при этом без больших затрат.

Предпродажная подготовка

Сделайте простую предпродажную подготовку. Для этого посмотрите на свое жилище со стороны. Нужно не только навести чистоту, но и убрать все лишнее и сделать комнаты визуально более просторными. Чем меньше вещей, тем больше выглядит квартира, и покупатель получает лучшее представление о том, как будет выглядеть квартира с его мебелью и предметами интерьера. Уберите как можно больше вещей в ящики и шкафы и выбросьте все, что вы планировали выбросить перед переездом. Правильное освещение также помогает сделать комнаты более просторными и создает хорошее настроение.

Это элементарно при продаже

Взгляните критически на свое жилье. Может быть, что-то режет глаз? Может быть, край обоев отклеился, плинтус отсутствует, ручка шкафа сломана, один из плафонов люстры висит криво, лампочка перегорела? Такие небольшие, но неприятные недостатки должны быть исправлены.

Продажа с мебелью

Если вы не планируете перевозить старую мебель на новое место, рассмотрите возможность ее продажи новому владельцу. Рекомендуется предлагать возможность покупки мебели в объявлении, но если вы хотите деньги за нее получить отдельно, рассчитайте сумму и сообщите об этом заранее.

Правильные красивые фотографии

Фотографии - самая важная вещь в рекламе недвижимости. Хорошие фотографии, как фасад дома: их замечают первыми. Покупатели бродят по порталам недвижимости и просматривают сотни объектов. Вы должны быть заинтересованы в том, чтобы покупатель обратил внимание именно на ваши квартиру или дом, рассмотрел фотографии и захотел прийти посмотреть. Собственно продажа недвижимости стартует во время просмотра.

Информативный текст

Сделайте в объявлении подробный и информативный обзор вашей недвижимости, не упустите ничего важного. Обязательно укажите, какие улучшения вы внесли в свою квартиру или дом и каковы затраты на содержание - это существенно повлияет на решение покупателя.

Что вокруг

Прежде чем знакомить клиентов с квартирой, убедитесь, что подъезд чистый и ухоженный, при необходимости обратитесь для решения проблемы с уборкой в квартирное товарищество. Если вы продаете частный дом, стоит проверить, нет ли во дворе лишних предметов, например, остатков стройматериалов, которые лежали там годами, или других старых бесполезных предметов.

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