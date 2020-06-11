Приговоренный к пожизненному заключению убийца полицейского останется в тюрьме

Судебная система отказала в условно-досрочном освобождении из тюрьмы Ромео Калда (46), отбывающему пожизненное заключение за ряд совершенных в 90-е преступлений, в том числе за убийство в Ласнамяэ комиссара полиции.
Отказ в УДО вступил в законную силу 10 июня, когда кассационную жалобу адвоката Ромео Калда не принял к рассмотрению Государственный суд, пишет Rus.ERR.
В Эстонии у приговоренных к пожизненному лишению свободы преступников возможность досрочного освобождения появляется после того, как они проведут в тюрьме как минимум 25 лет.
Ромео Калда отбывает пожизненное заключение с 27 апреля 1996 года, но пенитенциарная система учитывает и то, что с апреля 1994 по январь 1996 года он также находился под стражей.
Калда был приговорен к пожизненному заключению за несколько преступлений: побег из-под стражи, незаконное ношение оружия, ограбление квартиры, покушение на убийство и умышленное убийство полицейского.