Чт, 11.06.2020
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  • Приговоренный к пожизненному заключению убийца полицейского останется в тюрьме

Приговоренный к пожизненному заключению убийца полицейского останется в тюрьме

Ромео Калда.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Судебная система отказала в условно-досрочном освобождении из тюрьмы Ромео Калда (46), отбывающему пожизненное заключение за ряд совершенных в 90-е преступлений, в том числе за убийство в Ласнамяэ комиссара полиции.

Отказ в УДО вступил в законную силу 10 июня, когда кассационную жалобу адвоката Ромео Калда не принял к рассмотрению Государственный суд, пишет Rus.ERR.

В Эстонии у приговоренных к пожизненному лишению свободы преступников возможность досрочного освобождения появляется после того, как они проведут в тюрьме как минимум 25 лет.

Ромео Калда отбывает пожизненное заключение с 27 апреля 1996 года, но пенитенциарная система учитывает и то, что с апреля 1994 по январь 1996 года он также находился под стражей.

Калда был приговорен к пожизненному заключению за несколько преступлений: побег из-под стражи, незаконное ношение оружия, ограбление квартиры, покушение на убийство и умышленное убийство полицейского.

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