Чт, 11.06.2020
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Фото ⟩ В этой тартуской квартире времен Российской Империи остановилось время

Ajalooline Tartu korter.

ФОТО: KV.EE

В центре Тарту, в старинном деревянном доме находится квартира, поражающая обилию сохранившихся аутентичных деталей, пишет Kodustiil.

Рассматриваешь интерьеры квартиры, находящейся в старом деревянном доме на берегу Эмайыги, и будто чистишь луковицу: каждый слой обоев открывает свою, давно забытую тайну. Оригинальные настенные росписи, окна, межкомнатные двери, духовка, плита, настенные выключатели и многое другое - это настоящее удовольствие для любителей истории.

В квартире сохранились оригинальные печь, плита и настенные росписи. 

ФОТО: KV.EE

Двухкомнатная квартира имеет площадь 45,6 квадратных метров и состоит из прихожей, кухни, гостиной, спальни и ванной комнаты. Квартира с трехметровыми потолками сохранила свой аутентичный облик. Новый владелец может придать этому старинному драгоценному камню новый блеск. 

Каждый слой обоев рассказывает свою историю.

ФОТО: KV.EE

В квартире также есть подвал, дровяной сарай и парковочное место в закрытом дворе. В саду растут кусты малины и яблони. 

Настенная роспись в гостиной.

ФОТО: KV.EE

Исторический жилой дом расположен в центре Тарту. Рядом находится пляж Эмайыги, Академический спортивный клуб Тартуского университета и чудесный Старый город. Спокойная и безопасная обстановка идеально подходит для молодой семьи.

Гостиная.

ФОТО: KV.EE

С объявлением можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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