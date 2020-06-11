Эстонский предприниматель угрожает Украине полумиллиардным иском

Крупный бизнесмен Хиллар Тедер обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой решить длящийся почти десять лет коммерческий спор вокруг расположенного в Киеве торгового центра Sky Mall, в противном случае он потребует через вашингтонский арбитраж компенсацию ущерба, достигающую полумиллиарда долларов, которую должна будет заплатить сама Украина, пишет Postimees.
«Мы хотим, чтобы на Украине вернули то, что украли у нас. После этого шага выяснится, они вернут нам центр или скажут: идите в свой чертов Вашингтон, и требуйте деньги у государства, если хотите что-то исправить», - объяснил Тедер причину своего обращения к Зеленскому. Если справедливость не восторжествует, в сентябре бизнесмен планирует обратиться в международный арбитраж.
Бизнес-партнер умыкнул имущество
Хиллар Тедер ведет на Украине успешный торговый бизнес: находящейся под его контролем фирме Arricano Real Estate принадлежат пять торговых центров в Киеве, Запорожье, Кривом Роге и Симферополе.
Торговый центр Sky Mall, который по размерам можно сравнить с таллиннским «Юлемисте», у него, по сути, украл коммерческий партнер и, несмотря на судебные решения, просьбы десятков министров, дипломатов, даже президента восстановить справедливость, Arricano не получила ни торговый центр, ни единого цента дохода за восемь лет, хотя половина принадлежит фирме эстонца.
Передал украинский бизнес сыну
20 марта Arricano сообщила лондонской бирже, что Хиллар Тедер передал своему сыну Рауно Тедеру 100-процентную долю в предприятии Retail Real Estate OÜ. До этой сделки Рауно Тедеру принадлежали 15,92 процента акций фирме Arricano (7,48 процента напрямую и 8,34 процента через Deltamax Group OÜ) и вместе с паем 55,04 процента, принадлежащим RRE, теперь объем его пакета акций составляет 70,86 процента.
Хиллар Тедер объяснил передачу своей доли сыну тем, что в молодежи нужно воспитывать ответственность, и сам он собирается сконцентрироваться на Украине скорее на жилищном строительстве.
«Основным партнером у нас там является Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Рауно хорошо посвящен в тему коммерческой недвижимости, они хорошо справятся, и у них свой партнер», - сказал он.
Рауно Тедер занимается и строительством Porto Franco, возводимого у Адмиралтейского бассейна в центре Таллинна. Для его строительства был получен кредит в размере 102 миллиона евро, который дали ЕБРР и банк Luminor.
В открытом письме Тедера Зеленскому говорится, что в период 2010-2013 годов под руководством Андрея Адамовского и Алесандра Грановского на Украине была создана криминальная группировка, которая незаконно отняла Sky Mall, и заработала на аренде центра и отмывании этих денег более 200 миллионов долларов.
«Все это стало возможным исключительно благодаря использованию коррупционных связей, административного ресурса, даче взяток и многим другим моментам, присущим временам Януковича. Но даже после Революции Достоинства (Евромайдан 2014 года – Я.Р.) и смены власти мы, вопреки всем ожиданиям, не добились справедливости в рамках инициированных нами уголовных производств», - написал Тедер.
Главной причиной этого, по его словам, вновь стала коррупционная составляющая в лице народного депутата Украины, главы подкомитета по вопросам гражданского, хозяйственного и административного судопроизводства Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия Александра Грановского, которого в СМИ часто называют «смотрящим» от Порошенко за судебной системой и прокуратурой. По существу Тедер хочет, чтобы торговый центр вернули Arricano. Этого требует и решение Лондонского международного арбитражного суда, но все это для Адамовского, как с гуся вода.
«На тот момент единственной альтернативой возмещения причиненного ущерба для нас оставался международный инвестиционный арбитраж к Украине в Вашингтоне. При таком развитии событий именно украинское государство обязано будет выплатить из бюджета ущерб, нанесенный Адамовским А.Г., а это не менее 500 млн долларов США, которая состоит из рыночной стоимости ТРЦ «Sky Mall» и украденного дохода до момента принятия решения aрбитража», - добавил он.
Нуждался в партнере в кризисное время
Конфликт между Тедером и влиятельным одесским предпринимателем Адамовским в течение нескольких лет давал украинским СМИ пищу для размышления, поскольку с ним, как считается, могут был связаны высшие эшелоны власти: президенты, судьи, прокуроры, депутаты парламента и олигархи. Об этой коммерческой ссоре можно было бы написать книгу, которая предложила бы полный обзор о тех, кто дергает за ниточки на Украине и о процветающей там коррупции.
Arricano открыл первый этап Sky Mall в 2007 году и в 2010 году для завершения строительства искал себе партнера, поскольку из-за экономического кризиса было сложно найти инвесторов. Тедер ударил по рукам с Адамовским, которому пообещал за инвестицию в 40 миллионов долларов контрольный пакет акций (50,03 процента) – фирме Assofit Holdings Limited, зарегистрированной на Кипре, на том условии, что в марте 2011 года выкупит долю обратно за 50 миллионов долларов.
Адамовский отказался продавать долю обратно, поскольку, по его словам, Тедер нарушил условия договора: ни одна из сторон не могла без согласия противной стороны изменить долевое участие в совместной фирме Assofit, а также в ее фирмах-собственницах – Stockman Interhold (принадлежала сыну Адамовского) и Arricano. Дело в том, что через несколько недель после открытия второй части центра, Arricano продал за 30 миллионов долларов 30 процентов доли чешскому инвестору Томашу Фиалу.
Тедер заверяет, что коммерческий партнер был в курсе переговоров с Фиалом еще до того, как его привлекли к проекту. Одесский предприниматель отказался продавать долю по оговоренной цене и предложил, что эстонец мог бы заплатить на восемь миллионов долларов больше. Тедер считает, что это несправедливо много.
Конфликт начался и развился…
В 2012 году Тедера выкинули из совета предприятия и, начиная с этого момента, каждый месяц он теряет примерно миллион долларов.
«Sky Mall украли таким образом, что создали 20-миллионное требование банка «Пивденный», ночью сняли судебные аресты и рефинансировали ипотеку и кредит, которые были взяты у Unicredit. После, якобы для покрытия этого кредита, из предприятия вывели имущества на 200 миллионов», - сказал Тедер.
У других центров дела идут хорошо
У других торговых центров Arricano Real Estate на Украине в прошлом году дела шли хорошо: свободных площадей было всего 0,3 процента, доход с аренды в годовом сравнении увеличился на 18 процентов до 37,3 миллиона долларов.
Доход от основной деятельности за год увеличился на 17 процентов до 24,4 миллиона долларов, а ценность портфеля недвижимости предприятия оценили в 289,3 миллиона долларов. Чистая ценность (NAV) составляла 127,9 миллиона долларов. Кредитные обязательства по состоянию прошлого года у предприятия были в размере 43,4 доллара.
Без учета Sky Mall, Arricano оперирует пятью торговыми центрами в Киеве, Запорожье, Симферополе и Кривом Роге, объем арендных площадей в которых составляет около 150 000 квадратных метров. В шкафу лежат проекты строительства еще трех торговых центров в Киеве и Одессе.
По словам Хиллара Тедера, конкуренция в этом секторе в стране маленькая, поскольку кредитов никому не дают, и денег по разумной цене нет: «Ты должен брать кредит в долларах или в евро примерно под 10 процентов, а в местных деньгах – под 18-20 процентов. Это, конечно, снижает и конкуренцию. Олигархи, у которых есть много денег, занимаются другим бизнесом. Для них development – это слишком медленно: нужно купить участок земли и пока дойдет до дела, пройдет лет пять».
И хотя уже в 2016 году Лондонский международный арбитражный суд решил, что инвестиционная фирма Stockman должна передать свою долю в киевском торговом центре Sky Mall Arricano, этого до сих пор не сделали. Фирма сына Адамовского обжаловала решение суда, но высший суд Лондона в 2018 году принял окончательное решение в пользу фирмы Тедера.
Но это еще половина победы: решение арбитража касалось акций, которые принадлежат кирпскому предприятию.
«Если мы получим их назад, то из них выведено все имущество в нарушение и всех украинских законов. У нас и на кипрском уровне есть все права на их предприятия, и у них должно быть это имущество. Но лондонское решение ничего не говорит об украинских предприятиях, однако оно говорит о том, что у акций должны быть все те же свойства и Адамовский должен это обеспечить», - объяснил Тедер. Торговый центр по-прежнему оформлен в собственность банка «Пивденный».
Судебное решение стоит пару сотен тысяч
У общественности Украины в последнее время новую жизнь получил договор между находящейся под контролем Адамовского Prisma Beta и председателем верхового экономического суда времен Януковича Виктором Татковым, который был заключен в 2012 году. В найденном после Майдана 30-страничном документе говорится о том, что Татков обязан защитить фирму Адамовского от долгового требования фирмы Тедера Filgate Credit в размере 120 миллионов долларов.
Согласно предполагаемой договоренности, Адамовский пообещал заплатить украинскому судье миллион долларов и детально был приведен прейскурант решений судов разных инстанций: например, за решение суда первой инстанции, принятое в течение недели, судья начислял бонус в 200 000 долларов, бонус за провал кассационных жалоб Filgate составлял 700 000 долларов и так далее. Поскольку на нем не было подписей сторон, трудно доказать, что такую сделку властям просто не подсунули.
Тедер утверждает, что тот же документ в рамках другого дела был найден в чьем-то компьютере, и возможно по метаданным можно было бы установить, с чьего компьютера и кому этот договор был отправлен. Сам Татков после Майдана покинул Украину, и в 2018 году попросил убежища в Австралии. «Меня абсолютно не интересуют эти уголовные дела, поскольку все это уже долго расследовали в рамках другого уголовного дела на Украине, в Англии, на Кипре, на Виргинских островах, в Голландии, Латвии и бог знает, где еще, - прокомментировал Грановский утверждения Тедера и его адвоката. – Я понимаю адвоката, которому выгодно обращать внимание на те выжимки из постановления суда, которые можно трактовать в свою пользу, но у которых нет никакой связи с действительностью. … Arricano проиграла за пределами Украины все ключевые процессы – точка».
В опубликованном в СМИ ответе адвокату Тедера Егору Бодрову, Грановский сказал, что история о метаданных увлекательна, но на документе нет ни одной подписи, поэтому предполагаемый договор с Татковым можно запросто присвоить и его клиенту.
Грановский добавил, что переходить на личности плохо и низко: «Я мог бы сделать то же самое, но никогда не сделаю». Утверждения Тедера, по его словам, фарс, а аргументы – нонсенс. Для решения проблемы член правовой комиссии Верховной Рады советует придерживаться правовых рамок и ссылается в своей публикации и на то, что Тедер признался в скрытом финансировании Центристской партии.
Помогали министры, президенты
В драку вокруг торгового центра были втянуты как президент Керсти Кальюлайд и многие министры иностранных дел, так и дипломаты. Украинские власти, встречаясь с эстонскими коллегами, уже знают, что речь пойдет о коммерческой ссоре. В октябре министр иностранных дел Урмас Рейнсалу попросил недавно назначенного на пост генерального прокурора Украины Руслана Рябошапку продолжить расследование. Была создана ударная группа, состоящая из 19 человек, семь из которых являлись следователями Государственного бюро расследований Украины (правоохранительный орган, расследующий преступления, совершенные государственными чиновниками) и 12 прокуроров.
Большого рвения в работе они не проявили, поскольку за семь месяцев допросили трех человек, запретили арест имущества Sky Mall и позволили отдать торговый центр под залог для получения кредита в размере миллиарда гривен, то есть 33,4 миллиона евро.
Рябошапка недолго проработал на посту генерального прокурора, в марте вместо него на должность назначили Ирину Венедиктову, после чего исчезло ходатайство об аресте имущества. «Я не знаю, кто к кому ходил, что кому обещал, но ясно, что следствие остановилось на уровне генерального прокурора», - говорит Тедер.
Во вторник Венедиктова встретилась с послами северных и балтийских стран, в том числе, Эстонии. Она заверила, что для обеспечения правовой стабильности при Генеральной прокуратуре будет создан отдел защиты инвестиций.
На Украине генерального прокурора назначает президент, а утверждает парламент.
«У генерального прокурора есть только один человек, который может сказать, мол, так нельзя!» - объяснил Тедер свое обращение к Зеленскому. Пару лет назад он обращался и к предыдущему главе государства Порошенко, но этот крик о помощи остался без внимания.
Тедер подсчитал, что за годы из торгового центра были выведены 200 миллионов долларов: «Я считаю, что если мы четыре года будем ходить по судам [в Вашингтоне], то 200 миллионов превратятся в 300 миллионов, а ценность Sky Mall тогда составит пару сотен или три сотни – то есть это большая цифра. И это стоит времени, если Зеленского выберут на второй срок».
Обращение Хиллара Тедера к президенту Украины Владимиру Зеленскому:
«Уважаемый Президент Украины господин Владимир Зеленский!
Компания «Arricano Real Estate PLC» является ведущим иностранным инвестором, который на протяжении 2005-2020 годов привлек и инвестировал в развитие экономики Украины 450 млн долларов США.
Одним из основных наших инвестиционных проектов является ТРЦ «Sky Mall» в г.Киеве. Его бюджет составил более 140 млн долларов США, из которых около 20 млн долларов США были привлечены под гарантии правительства Эстонии.
В период с 2010 по 2013 год организованная преступная группа под руководством граждан Украины Адамовского А.Г. и Грановского А.М. совершила рейдерский захват ТРЦ «Sky Mall» и до настоящего времени получилa доход в размере более 200 млн долларов США от деятельности ТРЦ и «отмывания» незаконно полученной прибыли.
Все это стало возможным исключительно благодаря использованию коррупционных связей, административного ресурса, даче взяток и многим другим моментам, присущим временам Януковича. Но даже после Революции Достоинства и смены власти мы, вопреки всем ожиданиям, не добились справедливости в рамках инициированных нами уголовных производств.
Главной причиной этого вновь стала коррупционная составляющая в лице народного депутата Украины, главы подкомитета по вопросам гражданского, хозяйственного и административного судопроизводства Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия Александра Грановского, которого в СМИ часто называют «смотрящим» от Порошенко за судебной системой и прокуратурой. На тот момент единственной альтернативой возмещения причиненного ущерба для нас оставался международный инвестиционный арбитраж к Украине в Вашингтоне. При таком развитии событий именно украинское государство обязано будет выплатить из бюджета ущерб, нанесенный Адамовским А.Г., а это не менее 500 млн долларов США, которая состоит из рыночной стоимости ТРЦ «Sky Mall» и украденного дохода до момента принятия решения aрбитража.
Но Ваша победа на выборах Президента Украины в 2019 году и обещание Президенту Эстонии госпоже Керсти Кальюлайд вникнуть в сложившуюся ситуацию вновь дали нам надежду на восстановление справедливости и правосудия.
31.10.2019 генеральным прокурором Украины было возобновлено досудебное следствие по факту незаконного завладения ТРЦ «Sky Mall», которое было поручено 7 следователям ГБР и 12 прокурорам ГПУ. Результатом работы этой группы правоохранителей за 7 месяцев стали 3 допроса свидетелей, отказы нам в наложении ареста на ТРЦ «Sky Mall», а также допущенный факт получения около 1 миллиарда гривен кредитных средств под залог ТРЦ «Sky Mall» с его новым переоформлением. Невероятен факт, что распоряжение прокурора на арест ТРЦ «Sky Mall», подписанное им 23.03.2020 г., а это только через 5 дней после вступления в должность нового генерального прокурора госпожи Венедиктовой, до сих пор не дошло до здания суда и «потерялось» в Офисе Генерального прокурора. Все это свидетельствует об очередном вмешательстве в ход расследования со стороны заинтересованных лиц.
Господин Президент, мы верим в Ваше желание привлечь иностранные инвестиции в Украину, создать благоприятный инвестиционный климат и обеспечить безопасность инвесторов, убрав при этом все коррупционные риски. Но в нашем случае «бизнес-конфликт» был разрешен в Лондоне в арбитражном суде и по решениям которого всё украденное и спрятанное в Украине имущество ТРЦ «Sky Mall» должнo быть возвращенo компании «Arricano Real Estate PLC». К сожалению, нам, как иностранным инвесторам, без Вашей помощи не удастся добиться справедливости в отношении наших инвестиций и выполнить действующиеe решения лондонского международного арбитражного суда.
Просим Вас как гаранта иностранных инвестиций проявить волю и показать всем иностранным инвесторам, что при Вашем президенстве инвестиционный климат в Украине изменился и рейдерства бизнеса не имеет места быть.
Искренне надеемся, что наше обращение будет услышано, и на украинско-эстонском цифровом мероприятии, запланированным на осень 2020 года, мы сможем высказать слова благодарности за Ваше участие в урегулировании этой затянувшейся ситуации и восстановление правосудия.
С уважением,
Хиллар Тедер
представитель инвесторов».