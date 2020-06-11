Эстонский предприниматель угрожает Украине полумиллиардным иском

Грановский добавил, что переходить на личности плохо и низко: «Я мог бы сделать то же самое, но никогда не сделаю». Утверждения Тедера, по его словам, фарс, а аргументы – нонсенс. Для решения проблемы член правовой комиссии Верховной Рады советует придерживаться правовых рамок и ссылается в своей публикации и на то, что Тедер признался в скрытом финансировании Центристской партии.

Помогали министры, президенты

В драку вокруг торгового центра были втянуты как президент Керсти Кальюлайд и многие министры иностранных дел, так и дипломаты. Украинские власти, встречаясь с эстонскими коллегами, уже знают, что речь пойдет о коммерческой ссоре. В октябре министр иностранных дел Урмас Рейнсалу попросил недавно назначенного на пост генерального прокурора Украины Руслана Рябошапку продолжить расследование. Была создана ударная группа, состоящая из 19 человек, семь из которых являлись следователями Государственного бюро расследований Украины (правоохранительный орган, расследующий преступления, совершенные государственными чиновниками) и 12 прокуроров.

Большого рвения в работе они не проявили, поскольку за семь месяцев допросили трех человек, запретили арест имущества Sky Mall и позволили отдать торговый центр под залог для получения кредита в размере миллиарда гривен, то есть 33,4 миллиона евро.

Рябошапка недолго проработал на посту генерального прокурора, в марте вместо него на должность назначили Ирину Венедиктову, после чего исчезло ходатайство об аресте имущества. «Я не знаю, кто к кому ходил, что кому обещал, но ясно, что следствие остановилось на уровне генерального прокурора», - говорит Тедер.

Во вторник Венедиктова встретилась с послами северных и балтийских стран, в том числе, Эстонии. Она заверила, что для обеспечения правовой стабильности при Генеральной прокуратуре будет создан отдел защиты инвестиций.

«У генерального прокурора есть только один человек, который может сказать, мол, так нельзя!» - объяснил Тедер свое обращение к Зеленскому. Пару лет назад он обращался и к предыдущему главе государства Порошенко, но этот крик о помощи остался без внимания.

Тедер подсчитал, что за годы из торгового центра были выведены 200 миллионов долларов: «Я считаю, что если мы четыре года будем ходить по судам [в Вашингтоне], то 200 миллионов превратятся в 300 миллионов, а ценность Sky Mall тогда составит пару сотен или три сотни – то есть это большая цифра. И это стоит времени, если Зеленского выберут на второй срок».

Обращение Хиллара Тедера к президенту Украины Владимиру Зеленскому:

«Уважаемый Президент Украины господин Владимир Зеленский!

Компания «Arricano Real Estate PLC» является ведущим иностранным инвестором, который на протяжении 2005-2020 годов привлек и инвестировал в развитие экономики Украины 450 млн долларов США.

Одним из основных наших инвестиционных проектов является ТРЦ «Sky Mall» в г.Киеве. Его бюджет составил более 140 млн долларов США, из которых около 20 млн долларов США были привлечены под гарантии правительства Эстонии.

В период с 2010 по 2013 год организованная преступная группа под руководством граждан Украины Адамовского А.Г. и Грановского А.М. совершила рейдерский захват ТРЦ «Sky Mall» и до настоящего времени получилa доход в размере более 200 млн долларов США от деятельности ТРЦ и «отмывания» незаконно полученной прибыли.

Все это стало возможным исключительно благодаря использованию коррупционных связей, административного ресурса, даче взяток и многим другим моментам, присущим временам Януковича. Но даже после Революции Достоинства и смены власти мы, вопреки всем ожиданиям, не добились справедливости в рамках инициированных нами уголовных производств.

Главной причиной этого вновь стала коррупционная составляющая в лице народного депутата Украины, главы подкомитета по вопросам гражданского, хозяйственного и административного судопроизводства Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия Александра Грановского, которого в СМИ часто называют «смотрящим» от Порошенко за судебной системой и прокуратурой. На тот момент единственной альтернативой возмещения причиненного ущерба для нас оставался международный инвестиционный арбитраж к Украине в Вашингтоне. При таком развитии событий именно украинское государство обязано будет выплатить из бюджета ущерб, нанесенный Адамовским А.Г., а это не менее 500 млн долларов США, которая состоит из рыночной стоимости ТРЦ «Sky Mall» и украденного дохода до момента принятия решения aрбитража.

Но Ваша победа на выборах Президента Украины в 2019 году и обещание Президенту Эстонии госпоже Керсти Кальюлайд вникнуть в сложившуюся ситуацию вновь дали нам надежду на восстановление справедливости и правосудия.

31.10.2019 генеральным прокурором Украины было возобновлено досудебное следствие по факту незаконного завладения ТРЦ «Sky Mall», которое было поручено 7 следователям ГБР и 12 прокурорам ГПУ. Результатом работы этой группы правоохранителей за 7 месяцев стали 3 допроса свидетелей, отказы нам в наложении ареста на ТРЦ «Sky Mall», а также допущенный факт получения около 1 миллиарда гривен кредитных средств под залог ТРЦ «Sky Mall» с его новым переоформлением. Невероятен факт, что распоряжение прокурора на арест ТРЦ «Sky Mall», подписанное им 23.03.2020 г., а это только через 5 дней после вступления в должность нового генерального прокурора госпожи Венедиктовой, до сих пор не дошло до здания суда и «потерялось» в Офисе Генерального прокурора. Все это свидетельствует об очередном вмешательстве в ход расследования со стороны заинтересованных лиц.

Господин Президент, мы верим в Ваше желание привлечь иностранные инвестиции в Украину, создать благоприятный инвестиционный климат и обеспечить безопасность инвесторов, убрав при этом все коррупционные риски. Но в нашем случае «бизнес-конфликт» был разрешен в Лондоне в арбитражном суде и по решениям которого всё украденное и спрятанное в Украине имущество ТРЦ «Sky Mall» должнo быть возвращенo компании «Arricano Real Estate PLC». К сожалению, нам, как иностранным инвесторам, без Вашей помощи не удастся добиться справедливости в отношении наших инвестиций и выполнить действующиеe решения лондонского международного арбитражного суда.

Просим Вас как гаранта иностранных инвестиций проявить волю и показать всем иностранным инвесторам, что при Вашем президенстве инвестиционный климат в Украине изменился и рейдерства бизнеса не имеет места быть.

Искренне надеемся, что наше обращение будет услышано, и на украинско-эстонском цифровом мероприятии, запланированным на осень 2020 года, мы сможем высказать слова благодарности за Ваше участие в урегулировании этой затянувшейся ситуации и восстановление правосудия.

С уважением,

Хиллар Тедер

представитель инвесторов».