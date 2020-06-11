Рейтинг лучших университетов мира: Тартуский университет улучшил свое положение, TTУ упал в списке

Британская образовательная компания Quacquarelli Symonds (QS) объявила международные рейтинги университетов мира в этом году. Вершина рейтинга осталась неизменной четвертый год подряд. Самым престижным университетом в мире по-прежнему остается Массачусетский технологический институт (MIT); за ним следуют Стэнфордский университет на втором месте и Гарвардский университет на третьем месте.

Следующий график отражает информацию о трех крупнейших университетах Эстонии: Тартуском университете, Таллиннском техническом университете и Таллиннском университете.

ФОТО: Quacquarelli Symonds

Рейтинг показывает, что Тартуский университет улучшил свои позиции второй год подряд, поднявшись на 16 мест с 301-го до 285-го. Два года назад Тартуский университет занимал 321-ое место в мире.

Таллиннский технологический университет понизился в списке примерно на полсотни мест за несколько лет. Если в предыдущие три года место университета в списке варьировалось между 601-ым и 650-ым, то в этом году он находится в промежутке между 651-700 местом.

Таллиннский университет занимает стабильное место на протяжении последних трех лет. Его позиция находится между 801-ым 1000-ым местом в списке.

Каждый год QS составляет рейтинг лучших университетов мира по шести параметрам. Рейтинг учитывает:

- академическую репутацию университета (40 процентов);

- насколько хорошо он готовит студентов к рынку труда (10 процентов);

- каково соотношение преподавателей к студентам (20 процентов);

- сколько университетских исследователей цитируется (20 процентов);

- считается ли университет международным (пять процентов);