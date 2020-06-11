Центристская партия: впредь мы будем внимательнее оценивать крупные пожертвования

«В связи со сложившейся ситуацией Центристская партия сделала свои вывод, поэтому в дальнейшем крупные пожертвования будут оценивать члены финансовой комиссии партии, чтобы исключить малейшие подозрения в их прозрачности», - сообщил генеральный секретарь Центристскй партии Михаил Корб.

«После ставшей достоянием общественности информации решение прокуратуры начать уголовное производств было ожидаемым. Мы всячески будем сотрудничать с прокуратурой, чтобы как можно скорее разобраться в данной ситуации. Расследование подозрений, а также обеспечение прозрачности финансирования партий — в интересах как Центристской, так и других партий, а также в интересах общественности», - сказал Михаил Корб.

«Могу в который раз заверить, что Центристская партия принимает только законные пожертвования, сделанные для поддержания мировоззрения партии. Позиция партии заключается в том, что финансовые вопросы должны быть прозрачными и ясными»., - добавил Корб.

Во время состоявшейся сегодня у офиса Центристскй партии пресс-конференции как министр образования и науки Майлис Репс, так и генсек партии Михаил Корб сообщили, что у них не было причин не верить словам пожертвовавшей крупную сумму денег Юхасте, поскольку партия регулярно получает пожертвования от разных людей, а их размеры могут составлять от десятков до сотен тысяч евро. По словам Репс, впредь пожертвования свыше 3000 евро будут рассматриваться финансовой комиссией, которая будет лично связываться с человеком, пожелавшим пожертвовать крупную сумму.

По словам Михаила Корба, у партии не было причин сомневаться в законности происхождения полученных в качестве пожертвования денежных средств. На вопрос о том, не планирует ли он подать в отставку, Корб сказал, что решение должно принять правление партии, но он не видит причин, по которым должен уйти с занимаемой должности.

В апреле в СМИ появилась информация, что в первом квартале года Центристская партия получила финансовых пожертвований на сумму в 108 705 евро, 50 000 евро из которых передала малоизвестная предпринимательница Яна-Хенел Юхасте. Сама же Юхасте на тот момент членом партии не являлась. 14 апреля она вышла из партии EKRE.

Парламентская комиссия по надзору за финансированием партий запросила в Налогово-таможенном департаменте данные о доходах Юхасте за три года, оказалось, что его было слишком мало для такого крупного пожертвования.

«Данные Налогового департамента показали, что доходы человека крайне малы», - сказал заместитель председателя комиссии по надзору за финансированием партий Каарел Таранд.

По данным Коммерческого регистра, Юхасте является членом правления фирм Tarkoris OÜ и Telekomehitus OÜ. Первая занимается уборкой, а вторая – прокладкой телекоммуникационных кабелей. Юридический адрес обеих фирм находится в Тарту.