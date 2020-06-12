День обнуленной страны, или Взгляд из Эстонии на 30-летие «постсоветской» России

Конечно, слово «суверенитет» продолжает звучать громко – только смысл его решительно изменился. Если в 1990 году речь шла о создании нового государства, входящего в демократический мир, то сегодня под «суверенитетом» в России понимается фактическое противопоставление себя этому миру.

30 лет по историческим меркам – довольно большой срок. Если взять любое тридцатилетие минувшего века (1900-1930, 1930-1960 и т.д.), то мы увидим, что за это время менялись целые эпохи. Но чего же достигла «новая Россия» за 30 своего суверенного существования?

Печальный парадокс, в котором не любят признаваться россияне – ничего нового! Даже за последнее тридцатилетие СССР (1961-1991) наблюдалось гораздо большее стремление в будущее, чем в постсоветской России. А она фактически провалилась в прошлое – с памятниками Ивану Грозному и Сталину…

Чем Россия удивила мир за последние 30 лет? Чем гордиться «новой стране»? Может быть, какими-то небывалыми научными открытиями, творческими гениями, расцветом гражданских свобод после советской неволи? Ничего подобного! Первый постсоветский царь разогнал парламент, раздал ресурсы придворным боярам и начал колониальную войну на Кавказе. Его «преемник» (вполне официальный в России титул!) фактически стал воевать со всем окружающим миром. Преимущественно гибридно-пропагандистски, но все же воевать.

Война – смысл существования империи, которая никуда не делась в 1991 году, но лишь возродилась в новой оболочке. Именно поэтому ее главным праздником стал День победы 1945 года, который относится к истории другого государства. А за 30 лет истории «новой России» праздновать собственные победы как-то не получается... Разве что аннексию Крыма – да и она уже звучит глуше с каждым годом, потому что многие россияне ощутили ее на своих карманах.

И вот здесь резким контрастом выглядит Эстония, в которой я имею счастье жить уже пять лет. Этой маленькой стране действительно есть чем гордиться за последние 30 лет своей новой истории, когда она восстановила независимость. Мало кто из мировых наблюдателей ожидал, что эта «постсоветская» республика вдруг станет европейским лидером в развитии информационных технологий. Даже фрау Меркель была очень рада получить эстонское электронное резидентство. Всемирно популярный Skype также придумали именно в Эстонии.

И по свободе слова в интернете Эстония, если верить Freedom House, занимает второе место в мире после Исландии. Здесь совершенно невозможно представить, что человека посадят за какую-то картинку в соцсетях – а в России такие случаи исчисляются тысячами. Кстати, эту статью вы читаете на одном из самых популярных русскоязычных порталов Эстонии, который зачастую бывает весьма критичен к власти. Но здесь никому не придет в голову аналогия с Россией – чтобы какие-то чиновники из администрации президента вмешивались в редакционную политику.

Российская пропаганда до сих пор ругает Эстонию за «дискриминацию неграждан», старательно не замечая того факта, что еще с 2016 года многие дети неграждан получают эстонское гражданство автоматически. А вот становиться российскими гражданами хотят из них очень немногие – хотя у них есть свободный выбор. И это тоже весьма наглядный результат минувшего 30-летия.