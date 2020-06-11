Решение, которого долго ждали: с понедельника можно будет свободно ездить в Финляндию

«С 15 июня Финляндия уберет из порта пограничный контроль для внутренней границы»,- сказал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу на сегодняшней пресс-конференции правительства. Это означает, что закрытая с середины марта Финляндия снова открывается для жителей Эстонии.

«Все эстонцы теперь смогут отправиться в Финляндию без каких-либо юридический ограничений», -отметил Рейнсалу. Кроме открытия внутренней границы, Финляндия приняла решение, что не будет требовать от своих граждан, вернувшихся из-за границы, прохождения 14-дневного карантина, то есть не будет накладывать обязательствоа оставаться дома. Это решение должно значительно увеличить количество финских туристов в Таллинне и по всей Эстонии. Однако финнам не разрешено еще ездить в Швецию, где показатели заражаемости вирусом и смертности по-прежнему очень высокие.